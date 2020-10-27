Atakum Belediyesi’nden kırsaldaki kadınlara nitelikli üretim eğitimi Başkan Cemil Deveci: “Çocuklar şehirden baba evine döndüğünde neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz”

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, "Köyüm Köylüm" projeleri kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların elde ettikleri çiğ sütü katma değerli ürüne dönüştürebilmeleri için yerinde eğitim programlarına başladı.

İlki Köseli Mahallesi’nde gerçekleştirilen ‘Doğal Peynir Üretim Atölyesi’ne katılan mahalle sakini kadınlar, gönüllü eğitmen Veteriner Hekim Bülent Çoban ve Atakum Belediyesi’nin Veteriner Hekimi Hakan Temur’dan peynir imalatının ayrıntılarını öğrendi. Üretim sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılar ile paylaşan Veteriner Hekim Çoban, mahallede kurulan geçici üretim tesisinde Köseli sakini kadınlarla birlikte beyaz peynir ve kaşar peyniri üretti. İmalat safhasında kullanılan ölçüm aletleri ve malzemelerin tanıtımı ile başlayan eğitimde, sanayi tipi ocağın üzerinde kaynatılan süt, hijyenik koşullarda adım adım işlenerek peynire dönüştürüldü. Doğal şirden mayası kullanılarak gerçekleştirilen üretim sürecine ilişkin teknik ayrıntıların paylaşıldığı eğitime Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile Belediye Meclis üyeleri Sefer Çam ve Şefaattin Sağdış da katıldı. Atölyede yer alarak bazı doğru bildikleri yanlışları öğrendiklerini, mahallelerine kadar gelen eğitimin kendileri için çok faydalı olduğunu belirten katılımcılar, Atakum Belediyesi’ne teşekkür etti.



Başkan Deveci kadınlarla kazanın başına geçti

Etkinliğe katılarak Köseli sakinleri ile birlikte kazanın başında süt karıştıran Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eğitimin nihai amacının şehirlerde açlık sınırında yaşayan gençlerin kırsal mahallelere geri getirip üretim yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi. Başkan Deveci, “Bizim burada yapmaya çalıştığımız ‘tereciye tere satmak’ değil. Siz bu üretimin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Buradaki amaç çocuklarınızı ve gelinlerinizi geri getirmek. Bu bir başlangıç, umudunuzu kırmayın. Bugün bu kadar olur, yarın daha çok. Çünkü şehirdeki hayat buradan kolay değil, daha zor. Açlıkla sınır sınıra, hep onu anlatıyorum. Burası hiç olmazsa aç değil, hiç olmazsa kira vermiyor. Bir de burada kendi toprağından, kendi hayvanından üretebilirse şehirde aldığı maaştan daha fazlasını burada alacak zaten. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Sözle anlattıklarımızı uygulamaya çalışıyoruz. Hiçbir şey olmuyorsa, İstanbul’da, Ankara’da sanayide çalışan çocuklarınızın büyük bir bölümü işini kaybetti, kirayı ödeyemiyor, çocuklarını okutamıyor. Ne yapacak? Babasının evine geliyor. Peki burada ne yiyecek? Biz de o süreçte neler yapılması gerektiği konusunda yol gösterici olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“İki inek ağrınızı unutturur, bütçenize katkı sağlar”

Kırsal mahallelerde üreten kadının, hareketsizlikten kaynaklanan hastalıklarla vedalaşacağına dikkat çeken Başkan Cemil Deveci, “Çok değil, 23 inek, 810 tavuk bir evi bakmaya yetiyor. Zaten tarlalarınız var. Sizin kireçlenmenizin, ağrınızın ilacı iki inek, doktor değil. Böyle bir çalışmanın içerisine girdiğinizde ne diziniz ağrır, ne beliniz ağrır, hiçbir şey olmaz. İnek damda aç, susuz bağırırken siz diziniz ağrıyor diye aşağı inmeyecek misiniz? Sürünerek de olsa ineceksiniz. İki inek sizin ağrınızı da sızınızı da unutturur, bütçenize de katkı verir. Hafta sonları torunlarınız süt içmek, yumurta yemek için buraya gelir. Çünkü o gezen tavuğun yumurtasının lezzetini şehirde bulması imkansız. Torunlarınıza kavuşmak istiyorsanız, hiç olmazsa hafta sonları kavuşmak istiyorsanız burada uzman arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaya uyun. Olabildiğince gençler, genç kızlar bu işe dört elle sarılsın. Burada ürettiğiniz ürünü yarın şehirdeki tüketiciye biz ulaştıracağız. Garantisi de biz olacağız. Burada örneğini kurduğumuz gibi bir tesis oluşturacağız. Birbirine yakın köyleri bir araya getirip grup yolları üzerine mandıralar kuracağız. Sizin sütünüzü evinizden alacağız. İşleyip peynir ya da başka bir mamul haline getirerek götürüp şehirde satacağız. Verdiğiniz ürün belli, hesap belli, kitap belli, haftanın, ayın sonunda ödemeleriniz hesaplarınıza yatacak. Bu size hayal gibi geliyor ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Atatürk Samsun’a çıktığında ortada ülke yoktu, asker yoktu. 18 arkadaşıyla yola çıktı, bu ülkeyi kurdu ve bize teslim etti. Biz de onu yaşatalım” diye konuştu.



“Eğitimler tüm kırsal mahallelerde devam edecek”

Atakum Belediyesi’nin kırsal mahallelerde üretim yapmaya, gelirini artırmaya istekli kadınlar ile uzmanları bir araya getirmeye devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, “Atakum Belediyesi’nin kırsal mahallelerde gerçekleştirmeye başladığı peynir yapım eğitimlerinin ilkinde bir araya geldik. Peynirin nasıl yapıldığını siz zaten geçmişten gelen şekilde biliyorsunuz ama hijyen koşullarını sağlayarak üretimin nasıl yapılacağı konusunu anlatabilmek için bu uygulamalı eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Uzmanımız hem beyaz peynir hem de kaşar peynirin üretimi konusunda size uygulamalı şekilde bilgiler aktaracak. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalarla, başkanımızın vizyonuyla hep beraber üretip sizin yaptığınız peynirleri biz kooperatif aracılığıyla alarak, ürünlerinizi değerlendirmiş olacağız. Projemiz burada başlıyor ama Atakum’un diğer köyden mahalleye dönüşen tüm yerleşim birimlerinde devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.