Kuyumcudan altın çalan şahıs yakalandı

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Samsun'da bir kuyumcudan altın çalan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç.(32) kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip 2 adet 40 gram ağırlığındaki altın bileziği çalarak kaçtı. Ö.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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