Eğitimin niteliğini artırmak için bir araya geldiler

Samsun Maarif Hareketi kapsamında her ay düzenli olarak yapılan İl Eğitim Yürütme Kurulu toplantılarının Ekim ayı toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, il milli eğitim yöneticileri ve 17 ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in açılış konuşması ile başladı. Toplantıda İlçe Eğitim Kurullarında alınan kararlar ve öneriler görüşülürken, Maarif Hareketi kapsamında 1. eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İl genelinde uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin niteliğini ve erişimini artırabilmek için yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun Gelişim İzleme ve Geribildirim Sistemi (GİS) projesi ile uygulanan uzaktan kazanım değerlendirme sınavlarının değerlendirilmesi ve İl Milli Eğitim dijital ortam projelerinin (evimiz okulumuz, kazanım dergileri vb.) öğrenci, öğretmen ve veliye ulaşmasının sağlanması konularında planlamalar yapılarak toplantı sona erdi.

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