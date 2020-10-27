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“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusunun 6'ncısı sanal olarak yapılacak Etkinlik ile organ bağışı konusundaki farkındalığın arttırılması hedefleniyor

İHA

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusunun 6'ncısı sanal olarak yapılacak Etkinlik ile organ bağışı konusundaki farkındalığın arttırılması hedefleniyor

Organ bağışı konusuna dikkat çekmek için bu sene 6'ncısı düzenlenecek olan “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu, korona virüsü pandemisi nedeniyle sanal olarak yapılacak.
Medicana Sağlık Grubu tarafından bu sene altıncısı düzenlenecek Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız Run For Life etkinliği, organ bağışı konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor. Korona virüsü nedeniyle sanal olarak yapılacak olan koşu için zaman ve parkur seçimi katılımcılara bırakılacak. Etkinlik, 30 Ekim1 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Zorlu pandemi koşullarına rağmen organ bağışının önemine dikkat etmek isteyen çok sayıda katılımcı ile geleneksel Hayat Kurtarmak İçin YarıştayızRun For Life etkinliği devam edecek.
2014 yılından itibaren büyük bir katılımcı kitlesi ile yapılan etkinlik, pandemi şartlarına uygun olarak dijital platforma taşındı. Yarışa katılmak isteyen katılımcılar "www.runforlife.com.tr" sitesi üzerinden koşuya kayıt olabiliyor. Türkiye’nin her noktasından katılımın sağlanabileceği bu koşu etkinliğine kayıt olmak için ücret alınmayacak. Bu yıl, koşu ilk kez uluslararası katılıma da açıldı. Dünyanın diğer ülkelerinden de bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecekler. Etkinliğe kayıt olan katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini Medicana Hastanelerinden 2930 Ekim tarihlerinde alabilecekler.
Organ bekleyen hastalara bir umut olmanın güzel duygular yaşattığını insanlara hatırlatmak için bir fırsat olan Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız etkinliğine yarışmacılar istedikleri yerden katılabilecekler. Sanal ortamda gerçekleşecek bu koşu için katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru kendileri belirleyecek. Yarışmacılar, belirledikleri parkurda 30 Ekim günü 00.00’dan 1 Kasım günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Yarış ölçümlerinde Strava adlı uygulama kullanılacak. Yarışmaya katılacak herkesin internet adresinden kayıt olması gerekiyor. Yarışma sonuçları değerlendirilirken sporcunun uygulama ile ölçülen süresi dikkate alınacak. Yarışma kuralları ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere internet sitesinden ulaşılabilecek.
Türkiye’de binlerce hasta organ bağışı beklerken etkinlik ile toplumsal bilincin artmasını hedefleniyor. Ayrıca koşuya katılan ve parkurunu tamamlayan tüm yarışmacılara online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Bunun yanı sıra dereceye giren sporcular, Medicana Checkup paketi ve spor mağazasından hediye kartı kazanacak. Yarışmanın kesin sonuçları 4 Kasım günü saat 17.00’de açıklanacak. Medicana Sağlık Grubu'nun organize ettiği farkındalık koşusu, çok sayıdaki destekçisi sayesinde her sene daha geniş kitlelere hitap ediyor.
Konu hakkında hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde yirmi beş binden fazla hasta, organ bağışı için beklemekteyken yıllık organ bağışı sayısı binleri bulmuyor. Toplumun organ bağışı konusunda bilgilenmesini sağlamak, farkındalığını arttırmak için bu etkinlik büyük önem taşıyor. Organ nakli için bekleyen binlerce hastaya bir umut olabilecek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirebilecek Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız Run For Life etkinliğine katılarak siz de bu anlamlı koşunun bir parçası olabilirsiniz. Aynı amaç için koşan binlerce kişiden biri olarak organ nakli bekleyen hastalara pes etmemeyi, ikinci bir şanslarının olduğunu hatırlatabilirsiniz” denildi.
Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, bu yıl altıncısı düzenlenen Run For Life projesi hakkında şunları söyledi:
“Medicana ailesi olarak Run For Life – Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız koşu organizasyonumuzun bu yıl altıncısını 30 Ekim–1 Kasım tarihleri arasında düzenliyoruz. Organ bağışının önemini vurgulamak için düzenlediğimiz bu etkinliği pandemi nedeniyle ertelemeye gönlümüz el vermedi ancak önlemlerimizi almaktan da geri durmadık. Bundan önceki beş yıl boyunca omuz omuza sürdürdüğümüz yarışı bu sene sanal koşuya dönüştürdük ve Türkiye geneline yaydık. Siz de kendi parkurunuzu oluşturabilir, hayat kurtarmak için koşabilir ve organ bağışı bekleyen binlerce hastaya umut olabilirsiniz.”

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