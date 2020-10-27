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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMULAŞ’ta HES kodu ile geçiş dönemi

İHA

SAMULAŞ’ta HES kodu ile geçiş dönemi

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu taşıma araçlarında kullanılan SAMKART’lara Hayat Eve Sığar (HES) kodlarının tanımlanması için abonelere çağrıda bulundu.
Samsun’da ulaşım alt yapısını sağlayan SAMULAŞ, toplu ulaşım araçlarında zorunlu hale getirilen HES kodu sorgulama işlemini teknolojik alt yapısını geliştirerek sistemine entegre etti.
Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile yapılan görüşmeler sonucunda entegrasyon protokolünün imzalandığını ve vatandaşların kartlarını en kısa sürede güncellemesi gerektiğini belirten SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, “Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz protokol gereği SAMKART kullanan abonelerimizin 20 Kasım tarihine kadar kartlarına HES kodlarını tanımlamaları gerekmektedir. Bu tarihten itibaren HES kodu tanımlanmayan abonelerin elektronik toplu taşıma kartları kullanıma kapatılacaktır. Yapılan uygulamayla birlikte riskli grupta yer alan vatandaşların kartları otomatik olarak engellenmiş olacak. Bulaş riskinin azaltılması ve toplu taşıma araçlarında güvenli bir şekilde seyahat gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilen uygulamanın hayati önem taşıdığını hatırlatmak isterim” dedi.
Tamgacı ayrıca, entegrasyon kapsamında 2 binişlik kullan at biletlerin de 31 Ekim’den itibaren satıştan kaldırılacağını, toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların SAMKART bulundurması gerektiğini söyledi.

HES kodu nasıl tanımlanır?
SAMKART aboneleri HES kodu tanımlamak için www.samsun.bel.tr, www.samulas.com.tr ve www.akillibiletim.com adreslerinden birine girerek HES Kodu Tanımlama sayfasından işlemlerini başlatabiliyor. Daha sonra TC Kimlik numarası, kart numarası, HES kodu, telefon numarası gibi alanların doldurulması gerekiyor. Ulaşım Kart Numarası kısmına ulaşım kartlarının üzerinde bulunan 8 haneli kart numarası veya bakiye yüklemesinden sonra verilen dolum fişlerinde yer alan kart numarasının ilk 8 hanesi ilgili kutucuğa girilmeli. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra HES kodu SAMKART’a tanımlanmış oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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