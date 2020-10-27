İlkadım Vefa Destek Ekibi gönülleri fethediyor

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya ara vermeden devam ediyor.

İlkadım Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki ekipler İlkadımlı vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. İlkadım İletişim Merkezi’ne (İLKİM) ihbar hatlarından 444 0 5501 ve 0505 178 55 01 arayarak ihtiyaçlarını bildirenler vatandaşların talepleri, ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek evlere teslim ediyor. Yenidoğan Mahallesi’nde korona virüse ailece yakalanan Akman ailesinin eşi ve 3 yaşındaki çocuklarının tedavilerine Doğum Hastanesinde devam edilmesi kararını veren yetkililer sokağa çıkması yasaklanan evde karantina altında olan baba Aziz Akman ise hasta yakınlarının ihtiyaçlarını vefa ekibine arayarak ulaştırdı. Verilen adrese gelen ekipler giysi dolu valiz ve su bidonlarını hastanede tedavi gören aile üyelerine ulaştırdı.

Verilen hizmetten ötürü duygu ve düşüncelerini dile getiren baba Aziz Akman, “Öncelikle bu konuda duyarlı olan devlet büyüklerimize, Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve vefa destek ekiplerine teşekkür ediyorum. Evimizden çıkmıyoruz, devletimizin tavsiyelerine uyuyoruz. Ailemle birlikte sağlıklı günlere tekrar kavuşmayı ümit ediyoruz" dedi.



“Devletin şefkat eli ile gönüllere dokunuyoruz”

Sürecin devam ettiğini ve artan vaka sayılarının yoğunluğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Bundan sonraki süreci vatandaşlarımızın duyarlılığı ile beraber aşacağımıza inanıyorum. Biz bu dönemde halkımızın sağlığı için korona virüse yönelik tüm alanlarda yaptığımız çalışmalara aksatmadan devam ediyoruz. Devletimiz bu zor süreçte bir telefon kadar yakın. Ekiplerimiz mesafe fark etmeksizin evinden çıkmayanların isteklerini götürerek devletin şefkat elini gösteriyor ve gönüllere dokunuyor.”

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