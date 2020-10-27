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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındıkta verimi artırmak için eğitimler devam ediyor

İHA

Fındıkta verimi artırmak için eğitimler devam ediyor

Samsun’da bulunan fındık bahçelerinde verim ve kaliteyi artırmak için üreticilere budama ve gübreleme teknikleri, toprak numunesi alma, kompost yapımıyla ilgili eğitimler veriliyor.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Fındık Birimi ve Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Terme ilçesi Kocamanbaşı Mahallesi'nde fındık bahçelerinde budama, gübreleme, toprak numunesi alma, kompost yapımı konularında fındık üreticilerine uygulamalı olarak eğitim verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada fındıkta budama ilgili, “Düzgün ve kuvvetli bir taç oluşturmak, ağacı uzun süre verim çağında tutmak, kuvvetten düşmeye başlamış dalları ya da ocakları yeniden kuvvetlendirerek bir süre daha yüksek kaliteli meyve vermesini sağlamak amacıyla uygulanır. Bu kısaca şekil verim (ürün) ve gençleştirme budaması şeklinde ifade edilir. Fındık ocaklar arası mesafe en az 4 metre en fazla 6 metre olmalıdır. Ocaklardaki dal sayıları 5 ile 8 adet arasında olmalıdır. Fındıkta budama zamanı esas olarak iki zamanda yapılır. Sonbahar ve Kış budaması, Ekim ayı ile Kasım ayları arası yapılır. İlkbahar yaz budaması mart ayında başlar yaklaşık 3 ay devam eder. Fındıkta genel olarak 4 tip budama vardır. Dikim budaması, şekil budaması, verim (ürün ) budaması, gençleştirme budamasıdır. Fındıkta budamada dikkat edilecek hususlar: Kalın dalların kesiminde budama testeresi kullanılmalı, kesim toprak seviyesine yakın yapılmalı. Dallar üzerinde yapılacak kesimler tırnak bırakılmayacak ve yarıklar oluşturmayacak şekilde yapılmalı. Ocak içlerine doğru gelişme gösteren kesimlerinde kullanılan budama aletleri dezenfekte edilmeden başka bir kesime geçilmemelidir. Fındık budama artıklarının budama işlemi bittikten sonra bahçeden uzaklaştırılarak çıkarılmalıdır” denildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise toprak numunesi ne zaman ve nasıl alınır ilgili açıklamalarda bulunarak, “Toprak numunesi fındık hasadından sonra yani sonbaharda toprak tavında iken alınmalıdır. Toprak numunesi alınırken dikkat edilecek hususlar: Öncellikle alınacak toprak örneği bahçeyi çok iyi temsil etmesi gerekir. Toprak derinliği, eğim ve toprak yapısı farklılık gösteren yerlerden ayrı ayrı örnekler alınmalıdır. Bahçe, çit ve yol kenarlarından, gübre yığını ve hayvanların yatmış oldukları yerlerden, çukur, tümsek ve su birikintisi olan yerlerden toprak örnekleri alınmamalıdır. Fındık bahçesinin yukarıda belirtilen bazı özellikleri dikkate alınarak S, U veya zikzak şeklinde gezilerek 20 dekara büyüklükteki bahçeler için 10 ile 30 noktasından toprak örneği alınabilir. Belirlenen noktalardan V şeklinde 20 veya 30 santim derinlikte bir çukur açılır. Çukurdan 35 santim kalınlığında toprak alınarak bir poşet veya kovaya konulur. Her noktadan alınan toprak örnekleri 1 ile 1,5 kilogram geçmeyecek şekilde poşet veya kova içerisinde iyice karıştırılır. Bir not kâğıdına il ilçe, köy isim adres, çeşit, mevkii tarih gibi bilgiler yazılarak torba içerisine konulur ve ilgili laboratuvara gönderilir” dedi.
Fındıkta gübreleme sonbahar veya ilkbahar başında ocağın dal iz düşümüne halka şeklinde 5060 santim genişlikteki banda yapıldığını ifade eden Sağlam, “Toprak analizi dikkate alınarak azotlu gübrelerin uygulama zamanı: Yarısı martta kalan ise mayıs ayı sonudur. Dal uçları altındaki 3040 cm genişliğindeki banda serpilerek uygulanır. Fosfor 23 yılda bir defa kasım ve şubat ayları arasındaki dönemde verilir. Dal uçları altındaki gelen yerlere 1525 cm derinliğindeki çukurlara eşit olarak konularak üzerleri örtülür. Kireç 34 yılda bir defa kasım aralık ayları arasındaki dönemde verilir. Dal uçları altındaki 4050 cm genişliğindeki banda serpilerek 510 santim toprak derinliğine karıştırılır. Ahır gübresi 34 yılda bir defa kasım aralık ayları arasındaki dönemde verilir. Ocak altındaki 50 santimlik banda saçılıp 510 cm toprağa karıştırılır. Üreticilerimizin fındıktan kazanç sağlamasının yolunun verim ve kaliteyi artırmak olduğunun bilincinde olmaları gerekiyor. Tarım il ve ilçe müdürlükleri teknik elemanlarının sahada çalışmaya devam ediyor. Bereketli bir üretim yılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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