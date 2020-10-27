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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuş Cenneti sazlık alanda yangın

İHA

Kuş Cenneti sazlık alanda yangın

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda yangın çıktı.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi bölgesinde akşam üzeri henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde sazlık alanda yangın meydana geldi. Duman ve alevlerin yükseldiği bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
15 Eylül'de Kuş Cenneti'nde çıkan yangında 10'larca hektar alan zarar görmüştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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