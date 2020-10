Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi

Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da işletmeci Cengiz Toprak, 400 metrekarelik lokantasını adeta müzeye çevirdi. 25 yıldır antika tutkusu için Türkiye´nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için yaklaşık 5 milyon lira harcadı. 1 milyonun üzerinde parça biriktiren Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.

Samsun-Ankara karayolunda 12 yıldır hizmet veren menemenci Cengiz Toprak, lokantasını adeta müzeye çevirdi. Antika tutkusu için Türkiye´nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için de yaklaşık 5 milyon lira para harcadı. Klasik otomobiller, gaz lambaları, sepetler, bakır taslar, tüfekler, mutfak araç gereçleri, televizyonlar ve daha nice antika eşyası bulunan Toprak, 25 yılda 1 milyonun üzerinde parça biriktirdi. Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor.

`BUNLARIN HEPSİNDE BİR YAŞANMIŞLIK VAR´

25 yıldır antika eşya biriktirdiğini ifade eden Cengiz Toprak, "Bu işe çok emek verdim, 25 yıldır da gözüm gibi bakıyorum. Özellikle bizden sonraki kuşak, buradaki birçok eşyayı bilmiyor. Amacım, burayı bir kent müzesi haline getirmek, bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu hayalim gerçekleşirse buradaki eşyaları ömür boyu sergileyebileceğiz. Şu an koleksiyonumda 1 milyonun üzerinde parça var. Bütün malzemelerim de bilgisayar ortamında kayıt altında. Bu eşyaların içinden bir parçam alınsa hemen fark ediyorum. Bu eşyaları almayı çok seviyorum ama satmayı sevmiyorum. Birisi benden bir eşyamı istediği zaman veya satın almak istediği zaman sanki benim böbreğimi istiyorlar. Hiçbir eşyam satılık değil, artık bu tarz eşyaları bulmak da çok zorlaştı. Türkiye´nin her yerinden antika eşya aldım ve almaya da devam ediyorum. Bunların hepsinde bir yaşanmışlık var" diye konuştu.

`ORİJİNAL VE ÇALIŞAN BİR MÜZİK SANDIĞI İSTİYORUM´

Koleksiyonun en eski parçasının 1912 yılına ait bir kasa olduğunu belirten Toprak, "Bu eşya aslında bir müze değeri taşıyor. Daha eski ürünler de var, bunlar da daha çok bakır tepsiler. 25 yıldır biriktiriyorum ve koleksiyonda klasik arabalar da var. Bu zamana kadar yaklaşık 5 milyonluk bir harcama yaptım. Koleksiyona yeni eşyalar dahil etmeye devam ediyorum. Koleksiyonuma dahil etmek istediğim bir parça var. O da eski Amerikan filmlerinde gördüğümüz, orijinal ve çalışan bir müzik sandığı. Öyle bir şeyi bulup koleksiyonuma koymayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL

