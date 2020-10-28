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Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı 4,5 saatte şarj oluyor, 32 kilometreye kadar menzili var

İHA

Samsun19 Mayıs Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğretmeni kendi tasarımı ile elektrikli motosiklet yaptı.

Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı 4,5 saatte şarj oluyor, 32 kilometreye kadar menzili var

Samsun19 Mayıs Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğretmeni kendi tasarımı ile elektrikli motosiklet yaptı.
Elektrik bölümü öğretmeni Serdar Bahadır tarafından okulun atölyesinde kısıtlı imkânlarla ortaya çıkartılan elektrikli motosiklet tasarımı ile ilgi odağı oldu. Meraklı öğretmenler tarafından okul bahçesinde yapılan deneme sürüşlerinde ilginç görüntülere sahne oldu.

"Patent başvurusunu yaptık"
Elektrik bölümü öğretmeni Serdar Bahadır, "Bu tasarımı bilgisayar programından hazırlayarak yaptım. Geçmişten beri bunu yapmak için motosiklet tutkusu vardı. Bu tutkumu kendi elektrikçiliğimi birleştirerek böyle bir şey ortaya çıkarttım. Kendi ürünümün olması beni mutlu ediyor. Tasarımı tamamen bana ait. Sıfırdan tasarladık. İnsan boyutuna kadar, konfor ve rahatlığı olması için tasarımları, ölçümleri, üretimi de hepsi tamamıyla bana ait. Elde metal bükerek, elektrik aksamını yaparak, pil temini yaparak yaptık. 17.4 amperlik 48 voltluk lityum pil kullandım. Bu da çok hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor. 4 buçuk saatte şarj oluyor. 32 kilometreye kadar menzili var. Saatte 60 kilometre hız yapıyor. Patent başvurusunu yaptık. Aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlımızın başlattığı bir kampanyayla beraber okulumuzun adına 'Skad' motor altında bir marka başvurusu yaptık. Ayrıca bizim adımıza motorun patent başvurusunu yaptık" dedi.
Okul Müdürü Harun Ustabaşı ise, "Böyle bir ortaya çıkmışsa, dışarıdan baktığımızda atölyemizde çok şeylerin var olduğu intibası uyanabilir ama çok dar imkanlarla böyle bir motoru ortaya çıkartabildik. Eğer imkanlarımız biraz daha fazla olursa, güzel bir takım aletlere sahip olursak daha çok güzel ürünler ortaya çıkartacağımıza eminim. Çünkü arkadaşlarım ileriye dönük düşünceleri yeni, hedefleri güzel ve çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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