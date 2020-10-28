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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÜNİ-DOKAP rektörlerinden Macron ve karikatür saldırılarına tepki

İHA

ÜNİ-DOKAP rektörlerinden Macron ve karikatür saldırılarına tepki

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) rektörleri tarafından Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a ve İslam’a karikatürler üzerinden yapılan saldırılara tepki gösterildi.
Yapılan açıklamaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu imza attı.
Açıklamada, “2005 yılında Danimarka’da JyllandsPosten adlı bir gazetenin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili bazı çirkin karikatürler yayımlamasıyla Batı dünyasında fitili ateşlenen karikatürler üzerinden İslam’ın aziz Peygamberi'ne hakaret son günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron tarafından tekrar söz konusu edilerek Müslüman dünya rencide edilmektedir. Haddizatında sevgili Peygamberimize hakaret Hristiyan Batı dünyası için yeni bir durum değildir. MüslümanHristiyan ilişkileri tarihine baktığımızda ilk karşılaşmadan itibaren Hristiyan yazarlar, Peygamber Efendimizi hem Hristiyanların hem de Müslümanların gözünde küçük düşürmek için birtakım çirkin vasıflarla nitelendirme yoluna gitmişlerdir. Dolayısıyla günümüzde karikatürler üzerinden yapılmaya çalışılan da aslında geçmiştekinin görsele dökülmesinden başka bir şey değildir. Macron ve benzerlerinin temel amacının, Kur’an vahyinin tebliğcisi, uygulayıcısı ve en güzel canlı örneği olması hasebiyle Müslümanların birliğinin ve dirliğinin temel unsuru olan Hz. Peygamber’i, sadece gayri Müslimlerin değil, Müslümanların da gözünde küçük düşürmek suretiyle onu Müslümanların yaşamlarından çekip alma ve bu şekilde tıpkı Yahudilik, Hıristiyanlık ve diğer dinlerde olduğu gibi somut örneksiz bir din algısı oluşturma gayreti içinde oldukları görülmektedir. Macron gibi hastalıklı zihinlerin bu tür aymazlıklarını şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların bizleri Hz. Muhammed'i (S.A.V.) ve mesajını daha iyi anlamaya, tüm dünyaya anlatmaya ve onun örnekliğinde birlik olmaya vesile olması dileğiyle kutsala ve kutsal değerlere saygı göstermenin hem insani hem de İslami bir duruş olduğunu açıkça ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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