Samsun’da motorlu kara taşıtı bir yılda 16 bin 401 adet arttı Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül ayında 2 bin 37 adet arttı

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamaya göre Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı bir yılda 16 bin 401 adet arttı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü "Samsun ili trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Samsun’da 2020 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranla 2 bin 37 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,6 oranla 16 bin 401 adet artarak 374 bin 46 adete ulaştı.

Samsun’daki toplam 374 bin 46 motorlu kara taşıtının, yüzde 49,2’sini 183 bin 962 adetle otomobil, yüzde 3,6’sını 13 bin 523 adetle minibüs, yüzde 0,4’ünü 1510 adetle otobüs, yüzde 19’unu 70 bin 919 adetle kamyonet, yüzde 2,8’ini 10 bin 350 adetle kamyon, yüzde 10,6’sını 39 bin 590 adetle motosiklet, yüzde 0,2’sini 655 adetle özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 14,3’ünü de 53 bin 537 adetle traktörler oluşturdu.

Samsun’da Eylül ayında 15 bin 262 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 67,5 ile ilk sırada yer alan otomobili, yüzde 17,7 ile kamyonet ve yüzde 4,8 ile traktör takip etti. Samsun ili toplam 374 bin 46 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki 23 milyon 854 bin 820 adet motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6’sına sahip.

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