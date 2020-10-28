Samsun'da simide yüzde 50 zam 60 gramdan 70 grama çıkartılan simidin fiyatı 1 TL’den 1,5 TL’ye yükseldi Atomun fiyatı da 1,5 TL oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da simide yüzde 50 zam 60 gramdan 70 grama çıkartılan simidin fiyatı 1 TL’den 1,5 TL’ye yükseldi Atomun fiyatı da 1,5 TL oldu

İHA

Samsun'da simide yüzde 50 zam 60 gramdan 70 grama çıkartılan simidin fiyatı 1 TL’den 1,5 TL’ye yükseldi Atomun fiyatı da 1,5 TL oldu

Samsun'da ekmeğe yapılan zammın ardından, 60 gramı 1 lira olan simide zam yapılarak, 70 gramı 1,5 TL’den satılmaya başlandı.
Döviz kuruna göre artan un fiyatları nedeniyle Samsun’da önce ekmeğe, daha sonra da simit ve atoma zam yapıldı. Zamdan önce 60 gramı 1 TL’den satılan simit, bugün itibarıyla 70 gramı 1,5 TL oldu. Vatandaşlar simit zammına tepki gösterirken, simit satıcıları yapılan zammın ardından satışlarının durma noktasına gelmesinden yakındı. Fırıncılar ise zamma artan un ve susam fiyatlarını gerekçe gösterdi.

Simit satıcısı bile tepki gösterdi: “1,5 TL’ye bu simit gitmez”
Zammın ardından satışlarının oldukça düştüğünü söyleyen simit satıcısı Ertan Altun, “Ekmek 1,5 TL simit de 1,5 TL. Vatandaş zaten geçinmekte sıkıntı yaşıyor. 1,5 TL’ye bu simit gitmez. Ekmek 210 gram, simit ise 70 gram. Buna bir çare bulunması lazım. Zammın ardından simit satışları çok düştü. Simit 1 TL iken de az satılıyordu, şimdi neredeyse hiç satamıyoruz. Bize göre simit fiyatları çok pahalı. Vatandaş sabah simidin 1,5 TL olduğunu öğrenince, ‘o paraya gider ekmek alırım, simit almam’ diyor ve gidiyor. Zamdan dolayı biz de vatandaşlardan tepki görüyoruz” dedi.
Simide zam gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, “Zamlar böyle devam eder. Bakarsınız 1 ay sonra ekmek gibi fiyatı tekrar 1 TL’ye düşürürler. Burada serbest ekonomi piyasası var. Herkes tutturduğunu gidiyor. Köylüsü de çiftçisi de esnafı da aynı davranıyor. Bir şey diyemiyorsunuz. Paranız varsa alıyorsunuz, yoksa alamıyorsunuz. Bunlar zengin işi. Bizim işimiz değil” diye konuştular.

“Bu devirde simidin 1,5 TL olması gayet normal"
Zammı olumlu karşılayan vatandaşlar ise, “Her şeye zam geldiği gibi simite de zam gelmesi normaldir. Baktığınız zaman dolar da her geçen gün artıyor. Bu devirde simidin 1,5 TL olması gayet normal bir durum. Biz de tarhana imalatı yapıyoruz. 1 ay önce 120 TL’ye aldığımız unun çuvalı, geçen hafta 130’a aldık. Şimdi de 170 lira olmuş. Fırıncılar ne yapsın?” şeklinde konuştular.

“Eğer una müdahale edilir ve fiyatlar aşağıya çekilirse biz de zammı geri çekmeye hazırız”
Yapılan zam hakkında Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit’ten bir açıklama gelmezken, zammın gerekçesini aktaran Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise şunları söyledi:
“Artan dolar fiyatları un fiyatlarını çok etkiledi. Rusya’dan ithal edilen buğday, tamamen dolara endeksli. Son zamanda un fiyatları beklenin üzerinde arttı. Bu da ekmek ve simidin maliyetini oldukça yukarı çekti. Eğer una müdahale edilir ve fiyatlar aşağıya çekilirse biz de zammı geri çekmeye hazırız. Aksi takdirde bir indirim yapmak söz konusu değil. Fiyatların tekrar eski haline gelmesi için un fiyatlarının acilen düşmesi gerekiyor.”

Atoma da zam geldi
Bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren zamlı tarife ile birlikte 1 TL olan atom fiyatına da zam geldi. Artan yumurta ve şeker fiyatlarından dolayı, daha önce 1 TL’den satılan atomun tanesi 1,5 TL oldu. Zamlı tarifeler bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanlarından meme kanseri farkındalığı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından meme kanseri farkındalığı
Başkan Togar’a ‘Sıfır Atık’ ödülü
YEREL HABERLER Başkan Togar’a ‘Sıfır Atık’ ödülü
Samsun’da motorlu kara taşıtı bir yılda 16 bin 401 adet arttı Samsun’da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül ayında 2 bin 37 adet arttı
YEREL HABERLER Samsun’da motorlu kara taşıtı bir yılda 16 bin 401 ...
Ihlamurun fiyatı da, satışı da arttı
YEREL HABERLER Ihlamurun fiyatı da, satışı da arttı
ÜNİ-DOKAP rektörlerinden Macron ve karikatür saldırılarına tepki
YEREL HABERLER ÜNİ-DOKAP rektörlerinden Macron ve karikatür ...
Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı 4,5 saatte şarj oluyor, 32 kilometreye kadar menzili var
YEREL HABERLER Okulun atölyesinde elektrikli motosiklet yaptı 4,5 ...
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
YEREL HABERLER Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya ...
Kuş Cenneti sazlık alanda yangın
YEREL HABERLER Kuş Cenneti sazlık alanda yangın
Fındıkta verimi artırmak için eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Fındıkta verimi artırmak için eğitimler devam ediyor
Üreten belediye, Samsun Büyükşehir
YEREL HABERLER Üreten belediye, Samsun Büyükşehir
İlkadım Vefa Destek Ekibi gönülleri fethediyor
YEREL HABERLER İlkadım Vefa Destek Ekibi gönülleri fethediyor
Daha güvenli alışveriş için Büyükşehir görevde
YEREL HABERLER Daha güvenli alışveriş için Büyükşehir görevde
SAMULAŞ’ta HES kodu ile geçiş dönemi
YEREL HABERLER SAMULAŞ’ta HES kodu ile geçiş dönemi
“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusunun 6'ncısı sanal olarak yapılacak Etkinlik ile organ bağışı konusundaki farkındalığın arttırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusunun 6'ncısı ...
SSBL Münazara Kulübü seriyi bozmadı
YEREL HABERLER SSBL Münazara Kulübü seriyi bozmadı
Başkan Sandıkçı'ya Sıfır Atık ödülü
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı'ya Sıfır Atık ödülü
Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği yeni yerinde
YEREL HABERLER Motosikletli ve Bisikletli Polis Timler Büro Amirliği ...
Eğitimin niteliğini artırmak için bir araya geldiler
YEREL HABERLER Eğitimin niteliğini artırmak için bir araya geldiler
Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli
YEREL HABERLER Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli
Samsun’dan Fransa ve Macron’a tepki seli
YEREL HABERLER Samsun’dan Fransa ve Macron’a tepki seli
Başkan Kılıç: "Büyük bir aileyiz"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Büyük bir aileyiz"
Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
Dinççağ: “Pandemi en çok kronik hastaları etkiledi”
YEREL HABERLER Dinççağ: “Pandemi en çok kronik hastaları etkiledi”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X