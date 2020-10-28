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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcıklıoğlu, Samsun’un sorunlarını dinledi

İHA

Hisarcıklıoğlu, Samsun’un sorunlarını dinledi

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen “Samsun İli Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı”nda bölgenin sorunlarını ve görüşlerini dinleyen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının tabanından gelen konuların icra makamlarına aktarılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.
“Samsun İli Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı” video konferans yöntemiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Samsun ili oda ve borsalar yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulları, TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Mihriban Akyüz ve TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Ümit Bener Ayla’nın katıldığı toplantıda, bölgenin ve sektörlerin durumu, girişimcilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Murzioğlu, Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, toplantıya katılımlarından dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek, “Biz yan yana, can cana olmayı seven bir milletiz. Ancak, maalesef tüm dünyanın aynı ortak sınav içinde olduğu Kovid19 belası aramıza sosyal mesafe koydu. Ama bizi birbirimizden ayrı düşüremedi. Her türlü şart ve koşul içinde yanımızda olan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu bugünde bizleri onurlandırdı. Her türlü şart ve koşul içerisinde değer oluşturmak adına var gücüyle çalışan hür müteşebbis camiasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sizin vizyoner başkanlığınızda büyük mesafe kaydetmiş, uluslararası platformlarda Türk iş dünyası önemli bir prestij kazanmıştır. Bu olağanüstü pandemi döneminde TOBB ve ona bağlı oda ve borsalar olarak şahsınızın ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde oluşturduğu güçlü diyalog sayesinde emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye için değer üretmeye devam ediyoruz. Bu dönemi en düşük zayiatla atlatmak hepimizin en büyük arzusu. Bu kadar çözümsüz kaldığımız bir süreçte, zamandan ve mekandan bağımsız olarak ne derdimiz varsa anlık size ilettik. Gece, gündüz demediniz; her bir istediğimiz nazarınızda değer gördü. Sizin kurduğunuz bu güçlü diyalog köprüsüyle hükümet nezdinde çözümlere vesile oldunuz. Daha kat edilecek çok yolumuz var. Bu zorlu yolda, bu bilinmez süreçte sizin liderliğiniz bizler için büyük şans. Ben; şahsım ve temsil ettiğim camia adına desteğiniz için size teşekkür ediyorum” dedi.

Hisarcıklıoğlu: “Sorunların takipçisiyiz”
Oda ve borsa başkanları ile diğer katılımcılar da tek tek söz alarak, ilçeleriyle ve sektörleriyle ilgili sıkıntılarını ve beklentilerini dile getirdi. Bölgenin sorunlarını ve görüşlerini dinleyen Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının tabanından gelen konuların icra makamlarına aktarılması noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktardı. Salgının başladığı ilk andan itibaren oda ve borsalarla birlikte hızlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Hisarcıklıoğlu, tüm illerden ve sektörlerden bilgileri toplayarak Hükümete ilettiklerini ve hayata geçirilmesi noktasında takipçi olduklarını anlattı. Pandemi sürecinde oda ve borsa başkanlarına gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, “Bugün, video konferansla da olsa sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah bu dönemi de atlatıp, Samsun’da sizlerle hasret gidermek istiyorum. Salgının başladığı günden beri tüm oda ve borsalarımızla istişare içindeyiz. Bütün illerimizin ve sektörlerimizin sıkıntılarını hızla bana aktardılar. Ben de o gün, o gece ilgili bakanlıklara ve yerlere aktardım. Sayın Murzioğlu da TOBB’da benim başkan yardımcım. Kendisinden de Allah razı olsun. Yaptığı çalışmalara ben şahidim. Hepinizin de emeklerinden, gayretlerinden Allah razı olsun. Biz sürece hazırlıydık. 15 Mart tarihinde oda ve borsa başkanlarımızla, sektör meclis başkanlarımızla bir araya gelerek 70 maddelik bir öneri seti hazırladık. 18 Mart tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlar kuruluyla yapmış olduğu zirvede sizlerden bana gelen 70 maddelik öneri setini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Öneri setimizin neredeyse yüzde 99’u dikkate alınarak, hayata geçti. O süreçten bu sürece sektörlerimizin sorunlarını hızla ilgili yerlere aktardık ve aktarmaya da devam ediyoruz. Takip ettiğimiz pek çok konu da var. Bu sıkıntılı süreçte Allah hepimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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