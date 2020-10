Havza Belediyesi'nden esnafa bayrak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Havza Belediyesi tarafından esnaflara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnaflara bayrak dağıtılarak ilçenin bayraklara donatılması sağlandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim için her zaman gurur kaynağıdır. Havza Belediyesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle esnafımıza bayrak dağıttık. Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurlarımızdan birisidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın camında bayrağımızı görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.