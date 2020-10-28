Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arkadaş ortamında tartıştıkları için aralarında husumet bulunan S.K.(20), pompalı tüfekle ateş ederek H.Ş.'yi (21) bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.