Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yılı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde Samsun'un Bafra ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Kaymakamlık tarafından belirlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından çelenk konuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Pandemi önlemleri kapsamında düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 29 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Ali Kale Turistik Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

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