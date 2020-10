Atıksu terfi merkezlerinin ‘koku’ sorununa neşter Başkan Demir: “İnsan ve çevre sağlığı her şeyin üstünde”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, atıksu terfi merkezlerinin ‘koku’ sorununa neşter vurduklarını belirterek, “Önümüzdeki yıl itibarıyla koku sorunu kökten çözülecek” dedi.

Atakum ilçesi Çobanlı mevkisinde bulunan atıksu terfi merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, görevlilerden bilgi aldı. Atıksu terfi merkezlerine kurulum çalışmaları yapılan ileri biyolojik koku giderim üniteleri ile koku probleminin tamamen çözüleceğini belirten Başkan Demir, "Önümüzdeki yıl itibarıyla koku sorununa neşter vuruyoruz. SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci ve modern bir şehir için, gelecek nesillere daha modern, daha yaşanabilir bir Samsun bırakmak için çalışıyoruz. Bu amaçla hazırladığımız çalışmalardan biri de ileri biyolojik koku giderim üniteleridir. Terfi merkezlerimizdeki havuz alanları kapatılarak boş alanlara ileri biyolojik koku giderim ünitesi kuruyoruz. Koku bir havuzda toplanıp hapsedilecek. Ardından pis koku çeşitli kimyasal reaksiyonlarla absorbe edilerek elde edilecek temiz hava, gerekli ölçümler sonrası dışarı salınacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla böylece koku sorununu kökten çözmüş olacağız" diye konuştu.



"İnsan ve çevre sağlığı her şeyin üstünde"

Projeleri yaparken sorunların çözümüne insan ve çevre sağlığı açısından yaklaştıklarını ifade eden Başkan Demir, "İnsan sağlığı, çevre sağlığından geçiyor. Sağlık açısından ne kadar uygun bir çevrede yaşıyorsanız o kadar sağlıklı olursunuz. Biz yerel yönetimler olarak kentin güzelliği, düzeni, temizliği açısından her türlü yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu bilinçle bundan sonraki projeksiyonları gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir her yerde

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atakum sahilinde düzenli olarak temizlik yapıyor. Sahilin sağlıklı bir görünüme kavuşması için büyük çaba gösteren ekipler, vatandaşlardan da kendilerine yardımcı olup bu konuda hassas olmalarını istedi. Sahillerin ve denizin temizliği, deniz canlıların yaşamlarının korunması ve nesillerinin devamlılığının sağlanması hedefi ile temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş. temizlik ekipleri, yüzlerce atığı sahillerden arındırıyor. 70 personel, 10 araç ve kumsal temizlik makineleriyle haftanın her günü Adnan Menderes Bulvarı sahili üzerinde temizlik çalışmaları sürdüren ekipler, daha temiz bir çevre için yoğun bir mesai harcıyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 11 kilometrelik alanda her gün temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, sahilden çöp, poşet, sigara izmariti, plastik gibi çok sayıda atığı topluyor. Bu konuda vatandaşlardan da daha duyarlı olmalarını isteyen ekipler, çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

