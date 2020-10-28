Alaçam'da 29 Ekim kutlamaları

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıl dönümünü kutlama törenleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı’na Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar çelenk koydu. Ardından saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Emine Söylemez, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Müftüsü Orhan Bal, muhtarlar, şehit aileleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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