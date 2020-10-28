Milli Eğitim'den kan bağışı seferberliği

Cumhuriyet'in 97. yılında Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kan bağışı seferberliği başlattı.

Cumhuriyet'in 97. yılı ve pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çekmek amacıyla Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay ile iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Bağışçılar Atakum Çobanlı İskelesi'nde bulunan Kızılay aracında kan bağışında bulunabilecekler. 2829 Ekim tarihlerinde yapılacak etkinliğe yoğun bir ilgi bekleniyor.

Etkinlik ile ilgili konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “Cumhuriyetimizin 97. yılını bir dizi etkinliklerle kutluyoruz. Pandemi sürecinde kan stoklarının azalması dolayısıyla böyle anlamlı bir etkinlik düzenlemek istedik. İlçemizde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimizin desteği ile kan bağışımızı gerçekleştireceğiz. 2829 tarihlerinde Atakum halkını Çobanlı İskelesi'nde kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

Kan bağışı yapan Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ise, “Cumhuriyet Bayramı’nı milletçe hep beraber kutlayacağız. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü de hatırlıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde, Kızılay’la birlikte Atakum ilçesinde büyük bir kan seferberliği başlattık. Vatandaşlarımız Cumhuriyet Bayramı'nın da etkisiyle bu seferberliğe katılacaktır. Kanlarımızın insanımıza şifa olması temennisi ile herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Etkinlik öğretmenler, veliler ve Atakum halkının katılımı ile başladı.

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