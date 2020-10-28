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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun protokolü Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

İHA

Samsun protokolü Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

– Samsun protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladıkları mesajlarla kutladı.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Şanlı mazisiyle büyük bir medeniyete sahip olan devletimiz, Cumhuriyetin ilanı sonrasında kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Bunun yanı sıra birçok mazlum millete ilham vermiş, örnek olmuş ve sömürgeci medeniyet anlayışına karşı insanlığın ayağa kalkmasına vesile olmuştur. Gücünü milletten alan demokratik Cumhuriyet rejimine sahip ülkemiz, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir. Bugün hepimize düşen ortak görev; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’e ve milli değerlere sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayan gençlerimiz, ülkemizin başarılarını katlayarak artıracak ve Cumhuriyetimizin sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Cumhuriyet; çok çalışmak, yükselmek, milli birlik ve beraberlik ruhunu koruyarak aydınlık bir gelecek inşa etmek demektir. Cumhuriyet, millet iradesinin üzerinde güç tanımamaktır. Antidemokratik imalarda bulunanlara, darbeye tevessül ve teşebbüs edenlere ülke ve millet olarak gereken cevabı hep birlikte verdik. Türkiye olarak, milli güvenliğimizi, milletimizin hak ve hukukunu ihlal eden hiçbir girişime müsaade etmiyor, tarih boyunca sergilediğimiz onurlu duruşumuzu sürdürüyoruz. Coşkusunu milletimizin her bir ferdinin yüreğinde taşıdığı Cumhuriyet Bayramı ruhu, gelecek yürüyüşümüze güç katan ve istikamet çizen en önemli vesilelerdendir” diye konuştu.
AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, “29 Ekim; Türk milletinin, iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz söyleyemeyeceğini, canıyla ve kanıyla tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği, istiklal mücadelesi verdiği gündür. Şanlı ve büyük bir medeniyetin ve mazinin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla gelişmiş, büyümüş ve son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği kalkınma ve yatırım hamlelerine imza atmış, dev projeleri ve hizmetleri hayata geçirmiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Aziz Milletimiz ile tek vücut olarak dünyanın en güçlü ekonomileri ve orduları olan ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Bugün ülkemize, ekonomimize ve istikrarımıza yönelik saldırılara boyun eğmeden 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “97 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm olumsuz şartlara rağmen Türk Milleti'nin azmi, bağımsızlık kararı, birlik ve beraberliği sayesinde kurulduğu, bizlere emanet olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Türk milletinin kanı, canı ve eşsiz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza değin yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, milletini bölmek ve parçalamak isteyen hainlerin oyunları her zaman boşa çıkacaktır. Güçlü Türkiye, Cumhuriyet bünyesinde milletiyle dimdik ayaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Hiç kimse birlik ve beraberliğinizi bozamayacak, ülkemizin güçlenmesini engelleyemeyecektir” ifadelerini kullandı.
Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı, iman gücünün, güçlü iradenin, azim ve dayanışmanın somut bir örneği olarak imkansızlıklar içindeki bir milletin varoluş mücadelesi olmuştur. Milletimizin emperyalist güçlere karşı cansiperane duruşu olan Kurtuluş Savaşı’nın ardından ilan edilen Cumhuriyetimiz, Türk milletinin kendi toprakları olan Anadolu coğrafyasında hür ve bağımsız yaşama iradesinin vücut bulmasına yol açmıştır. Aziz milletimizin canını ve malını ortaya koyarak kazandığı Cumhuriyetimiz, hürriyetimizden ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğimizin tüm dünyaya ilanıdır. Aklı ve bilimi pusula olarak kabul eden Cumhuriyet, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için tüm zorluklara karşı yürütülen mücadelede yolumuzu aydınlatmaktadır” sözlerine yer verdi.
Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci şunlara değindi: “Türkiye Cumhuriyeti, 20. yüzyılın yayılmacı ve işgalci ideolojisinin korkulu rüyası haline geldi, umutları tükenen mazlum milletlere örnek oldu, dünyayı etkisi altına alan bağımsızlık meşalesini yaktı. Tüm olanaksızlıklara karşın kısa sürede alfabeden eğitime, kılık kıyafetten hukuka gerçekleştirilen devrimler sayesinde Cumhuriyetimiz çağdaşlaşmayı Anadolu topraklarına taşıdı. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözünden hareketle kentimizde yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü olacak Karadeniz’in ilk gıda bankasını Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş yıldönümünde açıyoruz. Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak için daha inançlıyız, daha coşkuluyuz. Cumhuriyet'in temel değerlerine ve Atatürk Devrimlerine inancımızı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz.”
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Cumhuriyetimizin 97 yıllık tarihi, milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut veren, attığımız her adımdan ders almamız gereken bir süreçtir. Milletimiz; cesaret, fedakârlık ve iradesiyle kurduğu Cumhuriyeti hedef alan her türlü terör, darbe ve işgal girişimine karşı, birlik ve bütünlük içerisinde cevap vereceğini bütün dünyaya her zaman gösterdi ve gerektiğinde tekrar gösterecektir. Cumhuriyetimiz, şanlı tarihimizdeki yeniden dirilişin adıdır. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir” dedi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Asırlardır dünyanın belki de en zor coğrafyalarından tam merkezimizde yer alan ülkemizi, bir adım daha ileriye taşımış, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçmiş, bu uğurda bedel ödemiş her bir vatan evladını da bu vesile ile saygıyla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için millet demektir, bağımsızlık demektir, istiklal ve istikbal demektir. Vatan demektir. Var oluşunu sağlayan en büyük mücadelesinin adını dahi kurtuluş olarak ortaya koyan yılmaz bir karakter demektir. 29 Ekim gençler demektir. Çocuklar demektir. Sadece geçmişimiz değil, gelecek demektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberlik günü demektir. Ruhunda bağımsızlık taşıyan, haktan başka hiç kimseye boyun eğmeyen bir büyük toplamın adıdır 29 Ekim. Bize düşen ise, durmadan, duraksamadan ve hiçbir mazeret üretmeden çok çalışarak Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımaktır. Bu büyük bir yolculuktur. Asırlar öncesinden başlamış ve asırlar sonrada devam edeceğine olan inancımız tamdır” diye konuştu.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş şunları vurguladı: “Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Her alanda sahip olduğumuz kazanımları daha ileriye götürmek ve ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışma ile mümkün olacaktır. Bu yıl korona virüsü nedeniyle pandemi kurallarına uygun olarak belediyemiz hizmet binamızın önünde saat 17.00’de coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 97.yılına özel kutlama programına herkesi davet ediyorum.”
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Cumhuriyet'in ilanı, kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafer ile taçlanmasının bir neticesidir. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek ve yegane kuvvet hiç şüphesiz ki aziz milletin kendisidir. Türk insanını karanlıktan aydınlığa, umutsuzluktan umuda dönüştüren millet iradesinin sembolü Cumhuriyet’tir. Büyük Türk Milleti, Cumhuriyet rejimi ile kazandığı değerleri, toplum hayatımızın vazgeçilmez unsuru olarak benimsemiş, karşılaştığı sorunları Cumhuriyete olan bağlılığı sayesinde birlik ve beraberliğinden ödün vermeden aşmayı bilmiş ve çağdaş, demokratik, laik bir dünya devleti olmuştur” şeklinde konuştu.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Cumhuriyet, Türk milletinin, büyük bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonucunda ulaştığı son noktadır. Büyük yokluk ve zorluklar içerisinde verilen milli mücadele sonucunda, bedeli şehitlerimizin kanı ile ödenerek kazanılmış Cumhuriyet’imizi ve vatan toprağımızı korumak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı göklerde her daim dalgalandırmak her birimizin görev ve sorumluluğudur. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” sözlerini kullandı.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Ülkemizin aydınlık geleceği için; bugün her günkünden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 97 yıl önce egemenliğin kayıtsız şartsız milletin kendisine ait olduğunu ilan eden bu millet, bugün bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığını yaşamanın önemini her gün daha fazla idrak etmektedir. Daha çok üretmek, kazanmak, paylaşmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği, 'muasır medeniyet seviyesine' ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye katkılarımızı ve istihdam sağlamadaki sorumluluklarımızı yerine getirmede büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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