Samsun’da başlayan ufak çaplı orman yangını söndürüldü

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– Samsun’un Salıpazarı ilçesinde çıkan ufak çaplı orman yangını söndürüldü.

Konakören Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yangına itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan müdahale edilerek söndürüldü.

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