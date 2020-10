Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebrikat Töreni

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kapsamında Samsun’da tebrikat töreni düzenlendi.

Samsun Valiliği tarafından dün yapılan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma töreninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Samsun Valiliği protokol girişinde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, fiziksel mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, sırayla protokol üyelerinin tebrikini kabul etti.

Tebrikat töreninin ardından konuşan İbrahim Avcı, “Her adımı şanlı destanlarla dolu kutlu yürüyüşün mükafatı ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan Cumhuriyet'in ilanı ile Türk milleti, dünyaya bir kez daha iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiçbir gücün tasarrufu altına girmeyeceğini de ilan etmiştir. Temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni 97 yıldır azimle ve şerefle koruyan bizler, siyasal, kültürel ve ekonomik birçok saldırıya rağmen tüm dünyadaki değişimleri şekillendirerek gelecek yüzyıllara emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. 97 yıldır ülkemizin her bir köşesinde büyük bir heyecanla kutlanan bu özel günün, hiç kuşkusuz Samsun için yeri ayrıdır. Çünkü Samsun, Türk Milletinin kurtuluş mücadelesinin meşale şehridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 da Samsun'dan attığı ilk adımla başlayan Milli Mücadelemizin neticesinde, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile adımız, dünya medeniyetleri arasına sarsılmaz bir güç olarak altın harflerle nakşedilmiştir” dedi.

Vali Yardımcısı Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

“Türk milletinin, canıyla, kanıyla ödediği nice bedeller neticesinde ilan edilen Cumhuriyet'i yaşatmak, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluklarını, her zamankinden daha büyük bir azimle yerine getirmesiyle başarılabilecek bir amaçtır. Sizlere düşen bu amaç doğrultusunda değerlerimizi korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü her durum ve koşulda savunmaktır. Aziz Atatürk'ün, ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz’ sözleriyle geleceğimizi ve ümitlerimizi emanet ettiğimiz en değerli varlığımız olan siz genç kardeşlerimizin, taşıdığınız bu emanetin sizlere yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunuza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Aziz Atatürk olmak üzere, bu kutsal topraklar üzerinde bizlere hür ve bağımsız yaşama onurunu kazandıran, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'm gönülden kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Alb. İbrahim Camcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.