Bafra’da Cumhuriyet Bisiklet Turu

Samsun Bafra Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenledi.

Bafra Belediyesi'nin daveti üzerine Cumhuriyet kutlamalarına katılmak üzere yaşlısı, genci bisikletini alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na koştu. Yoğun ilginin yaşandığı bisiklet turuna AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç da eşlik etti. Meydanda toplanan kalabalığa belediye görevlileri pandemi kurallarına uyulması için sık sık anons yaptı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın startıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan bisiklet turu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin eskortuyla 5 kilometrelik şehir turu Sedde boyunda mehteran takımının karşılamasıyla son buldu. Tura katılan bisikletlilere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından katılım belgeleri ve madalya verildi. Belediye Başkanı Kılıç, davul çalarak mehteran takımına eşlik etti. Bisikletlilerin yanı sıra 2 gencin at üzerinde bayrak açması ve elektrikli bisiklette akordiyon çalan bir vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

Bisiklet turu sonunda konuşan Belediye Başkanı Kılıç, “Bugün çok güzel bir etkinlik oldu. Bisikletlerle gençlerimiz buraya geldi. Cumhuriyetimizin 97. yılında pandemiden dolayı kapalı alanlarda kutlayamadığımız için böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Amacımız hem Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamak hem de gençlerimizi bisikletlerle buluşturmak. Bafra’nın tarihinde bisiklete binme kültürü bir hayli fazladır. Bugün bunu yaşatmak istedik. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Programımıza katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu bisiklet turlarını, coşkusunu sürekli yaşatacağız. Aynı zamanda Bafra Belediyesi olarak spor kulübümüzde bir bisiklet şubesi açtık. Bundan sonra da bisiklet turlarını, bisiklet gezilerini kulüp olarak destekleyeceğiz. Bafra’da bunu daha güzel bir şekilde yaşatacağız" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da, “Samsunumuzdan 1919 yılında başlayan Kurtuluş Mücadelemiz, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlandırılmıştır. Cumhuriyetimizin bugün 97. yılını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

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