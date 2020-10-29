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Samsun'da fener alayı coşkusu

DHA

Samsun'da fener alayı coşkusu


Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü, 7'den 77'ye yüzlerce vatandaşın katıldığı fener alayı ile coşkulu kutlandı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi tarafından düzenlenen fener alayında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, hazırlanan meşale ve Türk bayrakları ile yürüyüş düzenledi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nden başlayan yürüyüş Atatürk Anıt'ında sona erdi. Anne-babalarının sırtında ve kucaklarında bulunan çocuklar ellerindeki bayrakları coşkuyla salladı. Çevre binalarda oturanlar ise pencere ve balkonlarından coşkuya eşlik etti.
'ATATÜRK CUMHURİYETİNİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'
Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, 'Biz, geleceğimiz olan çocuklarımıza, laik, tam bağımsız, sosyal hukuk devleti olan Atatürk Cumhuriyetini yeniden inşa etme sözünü buradan veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 97'inci yılı, tüm ulusumuza kutlu olsun' dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurlarının güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında koronavirüs tedbirlerine uyuldu.  DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK
2020-10-29 21:49:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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