Parktaki silahla yaralama şüphelileri yakalandı

Samsun'da parkta bir kişinin silahla yaralanması şüphelisi 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpatk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan U.G. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahla ateş ettiği iddia edilen U.U.(18) ile yanında bulunan T.D.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Silahlı saldırının olaydan 3 gün önce İlyasköy Mahallesi'nde meydana gelen bir başka silahla yaralama olayının intikamı olarak düzenlendiği öğrenildi.

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