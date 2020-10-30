Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)

OPERASYON POLİS KAMERASINDA
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vaktinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin gözaltına alındığı ve evlerinde arama yapıldığı anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Miraç ŞENTÜRK
2020-10-30 12:31:27
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