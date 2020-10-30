Gurbetten sıladaki çocuklara tablet desteği

Gurbette yaşayan Samsunlular, sıladaki ihtiyaç sahibi çocuklara 110 tablet desteğinde bulundu.

"Çocuklar Üşümesin" kampanyası ile 6 yıldır ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont dağıtan Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF), bu yıl pandemi nedeniyle okuluna gidemeyip uzaktan eğitim yapan ihtiyaç sahibi 110 öğrenciye tablet bilgisayar dağıttı. Gurbette yaşayan dernek üyeleri özlemini duydukları memleketlerindeki öğrencilere destek verdi.

Çarşamba Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile evinde bilgisayar olmayan çocuklar tespit edildi. Çarşamba Öğretmenevi’nde düzenlenen programla temsili olarak dağıtım gerçekleştirildi. Çarşamba, Tekkeköy, Ayvacık ve Salıpazarı’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarları evlerinde ulaştırıldı.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programda ÇADEF Genel Başkanı Hayati Sözen konu hakkında bilgi verdi. Yaptığı konuşmada, “Eğitimin önemini bilen kişiler olarak bu yılki sosyal sorumluluk projemizi tablet bilgisayar kampanyasına yönelttik. Çocukların eğitimden uzak kalmaması için bir nebze de olsa katkımız olsun istedik. Samsun Çarşambalılar Derneğimizin organizasyonu ile federasyonumuza bağlı derneklerimizin Avusturya Samsunlular Derneği’nin de katkıları ile İstanbul’dan getirdiğimiz 110 adet tablet bilgisayarları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik” dedi.

Çarşamba Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, “Federasyonumuzla gerekli istişareleri yaparak bu işi hayata geçirdik. Bizim de katkılarımız oldu. Bu daha da deva edecektir. Hakikaten çok şanslıyız. Belediye Başkanımız hakikaten samimi, çalışkan herkese gönül veren bir kardeşimiz. Telefon açıldığında kendisine ulaşabiliyoruz. Sağ olsunlar bizim merak ettiğimiz her konuda yardımcı oluyorlar. Federasyonumuzun da burada eli ayağı olduk. Buraya iyilik köprüsü kuruldu. Vakıf olma amacımız var. İnşallah bir daha görüştüğümüzde o şekilde karşılaşacağız” diye konuştu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Her yıl bot, mont gibi dağıtımlarımız derneğimizle beraber gerçekleştiriyorduk ancak bu yıl ihtiyaçlar farklılaşınca yardım şekli de farklılaşmış oldu. Dünyanın her tarafında belli ülkeler, insanlar bireyselleşmeleri pandemi sürecinde daha da artırdılar. Daha da içlerine kapanık ve bireysel yaşamaya başladılar. Belki de dünyayı oraya götürmeye çalışıyorlar ama buna inat birbirlerinin daha fazla ihtiyacını soran daha fazla birbirinin dertleriyle dertlenen belki de millet olma, beraber olma, bir olma duygumuzu daha da artıran bir süreci pandemide daha fazla yaşıyoruz. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesinin de bugün Çarşamba’da yaşamış olduk” şeklinde konuştu.

Ayvacık Kaymakamı Orhan Ayaz, “Malum pandemi dolayısıyla yüz yüze eğitime tamamen geçemediğimiz bu süreçte öğrencilerimizin tablet gibi materyallere ihtiyacı fazlasıyla var. Biz Ayvacık Kaymakamlığı olarak yaklaşık 200’e yakın öğrencimize tablet yardımında bulunduk. Ama takdir edersiniz ki bu sayı yeterli değil. Yine ihtiyaç sahibi olan öğrenci kardeşlerimiz var. Böyle sosyal sorumluluk bilincine sahip dernekler vasıtasıyla onlara da ulaşmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, “Eğitim olmazsa olmazımız. Normalleşme süreci öğrencilerimizin okullarına ve öğretmenlerine kavuşmasını da sağlıyor. Ama eğitim ve öğretim için bu süreçte bazı materyallere de ihtiyaç var. Bu bağlamda tabletlerin dağıtılması, alınması; ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılması çok önemliydi. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a da teşekkür ediyorum. Öncesinde 200 civarında tablet temin ederek dağıttı. Çarşamba Kaymakamlığı olarak biz de 160 adet tablet dağıttık. Bu programda yine bu amaca katkı verecek” ifadelerini kullandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bu türlü bir hizmeti yapan dünyada başka bir milletin mensupları var mıdır diye merak ediyorum. Çünkü bu çok anlamlı bir şey. Burada kucaklaşacağız. Beraber olacağız, çocuklarımızı sevindireceğiz. İnsan doğduğu gün bir insan olarak doğuyor. Ama ölünceye kadar, yani hayatı bitinceye kadar insanlaşma sürecini yaşıyor. İnsan paylaştığı sürece insanlaşıyor. İnsanlık yaptığı sürece, iyilik yaptığı sürece insanlaşıyor. Burada bu güzel davranışla bir insanlaşma örneği sunuluyor.”

Program sonunda çocuklara temsili olarak tablet dağıtımı gerçekleştirildi. Ardından programa emeği geçenlere plaket takdim edildi. Programa İstanbul’dan gelen Çarşamba Dernekler Federasyonu çatısı altındaki dernek başkanları ile muhtarlar, belediye başkanları, öğrenci ve öğretmenler de katıldı.

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