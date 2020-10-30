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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harabe haldeki köy okuluna can verdiler

İHA

Harabe haldeki köy okuluna can verdiler

Samsun’da 12 yıldır atıl halde bulunan köy okulunu mahalle sakinleri restore ederek ‘köy evi’ yaptı.
Samsun’un Terme ilçesinde harabe haldeki köy okulu, mahalle sakinleri tarafından onarılarak köy evi haline getirildi. Restore edilen köy evinin düğünlerde, bayramlarda vatandaşlar tarafından ortak olarak kullanılması hedefleniyor.
Terme ilçesi Kocaman Mahallesi’nde 1990 yılında köy okulu olarak tek katlı ve 4 sınıflı olarak inşa edilen bina, taşımalı eğitime geçilmesiyle beraber 2008 yılından beri atıl durumda bekliyor. Mahalle sakinleri bir araya gelerek harabe haldeki köy okulunu restore etti.

“Anılarımıza sahip çıkıyoruz”
Mahalle sakinlerinden Yusuf Ertuğra, her geçen gün okulun durumunun daha da kötüye gittiğini fark ettiklerini ve binanın restore edilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, “İlkokul eğitimimizi arkadaşlarla beraber burada gördük. Okulumuzun bu şekilde harabe olmasına dayanamadık. Bir şeyler yapmak istedik ve durumu İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştık. Onlarında bizlere verdiği destekle beraber okulumuzun restorasyon çalışmalarına elimizden geldiğince başladık. Harabe haldeki binanın çatısını yaptık, içeride kullanılamaz haldeki eşyaları attık, yardımsever vatandaşların destekleriyle köy evimizin içerisine yer döşemlerini yaptık, koltuklar aldık, televizyon ve mutfak setini hazırladık. Mahalle olarak okuduğumuz okul ile ilgilenerek anılarımıza sahip çıkıyoruz” diye konuştu.
Eski köy okulunun çalışmaları tamamlandıktan sonra Kocaman Mahalle Evi olarak hizmet vereceğini dile getiren Yusuf Ertuğra, tek amaçlarının eski köy okulunun atıl olmaktan kurtarmak ve mahalleye sosyal bir alan kazandırmak olduğunu aktardı.

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