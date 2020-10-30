Parktaki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

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Samsun'da parkta bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpatk'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan U.G. yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahla ateş ettiği iddia edilen U.U.(18) ile yanında bulunan T.D.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.U. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırının olaydan 3 gün önce İlyasköy Mahallesi'nde meydana gelen bir başka silahla yaralama olayının intikamı olarak düzenlendiği öğrenildi.

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