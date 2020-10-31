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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Samsun’u dünya kenti yapacağız”

İHA

Başkan Demir: “Samsun’u dünya kenti yapacağız”

Samsun’u yarınlara taşıyacak projelere ve yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaptığımız her yatırımla kentin çehresini değiştirmeyi ve dünya kenti yapmayı hedefliyoruz. Samsun'umuzu kentsel dönüşümde, tarımda, sanayide, turizmde, teknolojide, lojistikte, sanatta ve sporda daha da büyüteceğiz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözleri tek tek yerine getireceklerini, Samsun'un daha yaşanabilir bir şehir olması adına ulaşım başta olmak üzere kentsel dönüşüm, tarihi miras ve çevre projelerinin hayata geçirildiğini dile getirdi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren halka hizmet için geceyi gündüze katarak 7/24 çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, "Türkiye’ye örnek bir belediye yürüyüşü, duruşu ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren yol atağı başlattık. Kırsal alt yapı yatırımlarını Türkiye’de bitiren ilk şehir olmayı hedefliyoruz. Beton yol, A tipi sathi kaplama ve B tipi sathi kaplama olarak bu yıl hedeflediğimiz 1100 kilometreyi tamamladık. Yıl bitmesine 2 ayımız var. Hedefi büyüttük ve 1250 kilometreye çıkardık. Ülkemizde yol problemi kalmayan şehirlerden biri haline gelene kadar durmayacağız. Alt yapıdan üst yapıya her alanda şehrimizde hizmet atağımız var” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın her talebi bizim başımızın üstünedir”
Başkan Demir şöyle devam etti: “Samsun'umuzu ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşıyoruz. Vatandaşlarımızın her talebi bizim başımızın üstünedir. 2021 yılında da yol yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek. Kırsalda yolu bozuk mahalle, suyu akmayan hane kalmayacak. Su konusunda mevcut arıtma tesisini kademeli olarak bakımdan geçirerek devreye alıyoruz. Yeni içme suyu tesisi yatırımıyla da Samsun’un uzun yıllar su problemini ortadan kaldıracağız.”

Otopark projeleri
Gelişen, büyüyen ve üreten bir Samsun hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren ve bu konuda her adımı attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin en önemli sorunlarından biri olan otopark konusunda da yatırımlar yaptıklarını kaydetti. Samsun'da otopark sorununun çözüleceğini belirten Başkan Demir, "Subaşı Meydan Düzenleme ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi ihale edildi. 2021 yılı sonuna kadar bitecek şekilde hazırlıkları tamamlandı. Tamamen otomatik yazılımlarla yönetilecek bir otoparkı Çarşamba ilçesine de kazandırmış olacağız. İlçenin batı yakasındaki mekanik otopark projemiz de önümüzdeki yıl hayata geçmiş olacak. Aynı şekilde bir de Havza'da otopark yapacağız. Anakent İş Merkezimizin kamulaştırma sürecinde sona doğru geliyoruz. 2021 yılında ihalesini yapacağız. 2022 yılında da oradaki otoparkı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyecilik
Turizmden, tarıma, teknolojik alt yapıdan spora kadar birçok alanda var olduklarını belirten Başkan Demir, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek vatandaşların her anında yanlarında olduklarını kaydetti. Başkan Demir, "Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşarak 40 bin aileye 'Temel İhtiyaç Destek Kartı'nı elden teslim ettik. Oluşturduğumuz sosyal inceleme ekipleri, yaşlılarımızı evlerinde ziyaret ederek, verdiğimiz hizmetlerle ilgili kendilerini bilgilendiriyor. Evde bakım hizmetleri alması gereken vatandaşlarımızı bu şekilde tespit ederek hizmetlerimizden yararlandırıyoruz. Ayrıca sosyal yardıma ihtiyacı olanların tespitleri yapılarak ihtiyaçları gideriliyor. Binlerce haneyi ziyaret ettiğimiz çalışmamızı tüm ilçelerimizde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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