Kırsal mahalleye sentetik çim saha

Samsun Havza ilçesi Çakıralan Mahallesi'nde bir süre önce yapımına başlanan sentetik çim saha faaliyete girdi.

Çakıralan Mahallesi'nde Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu yanına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ve faaliyete giren sentetik çim saha gençlerin ilgi odağı haline geldi. Yaklaşık 2 ayda tamamlanan sentetik çim sahada özellikle boş vakitlerini değerlendirmek isteyen mahalle sakini gençler ve çocuklar tarafından boş bırakılmıyor.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar yaptığı açıklamada sentetik çim sahanın yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tamamlandığını ifade ederek, "Mahallemizde gençlerimiz boş zamanlarını geçirmek için imkan bulamıyorlardı. Top oynamak istediklerinde ise arazide oynamak zorunda kalıyorlardı. Yapılan bu saha ile gençlerimiz ve çocuklarımız hem daha güvenli bir şekilde top oynuyorlar hem de internetten uzak kalıyorlar. Sahanın mahallemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, milletvekillerimiz olmak üzere Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan’a şahsım, gençlerimiz ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

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