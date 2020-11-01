Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor Hassas terazilerden tartılıp gram gram satılıyor Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL’lik 22 ayar bilezikle yarışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor Hassas terazilerden tartılıp gram gram satılıyor Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL’lik 22 ayar bilezikle yarışıyor

İHA

Dünyanın en pahalı baharatı çelik kasada saklanıyor Hassas terazilerden tartılıp gram gram satılıyor Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL’lik 22 ayar bilezikle yarışıyor

Dünyanın en pahalı baharatı olan ve kilosu 50 bin TL’yi bulan "safran" çelik kasada saklanıyor.
İran’dan ithal edilen safran, sevenleri için ulaşılmaz bir hale geldi. Aktarlar ise safranı çelik kasalarda muhafaza ediyor. 1 gramlık paketler şeklinde satışı yapılan safran, kuyumculardaki hassas terazilerde tartılıyor. Kilosu 45 bin TL olan safranın yarım kilosu yaklaşık 25 bin TL’lik 22 ayar bilezikle yarışıyor.
Samsun’da yaklaşık 40 yıldır aktarlık yapan Tayyar Çalık, “Türk safranı az yetişiyor, bu yüzden çok değerli. Türk safranından daha değerli safranlar dünyada var. Dünyada en çok safran yetiştirilen yer İran. İspanya ve Mısır’da da yetişiyor. Nadir yetişen bir bitki. Bu bitkinin içindeki özü alınıyor. Geniş bir alana ekimi yapılıyor ama çok az öz çıkıyor. Bundan dolayı çok değerli. Türkiye’deki safranın kilosu 4550 bin TL’ye satılıyor. Gram olarak satıldığı için biraz daha pahalı oluyor. Türk safranını alıp satmak zor oluyor. Bu yüzden İran safranı 1. sınıftır. Onu alıp satıyoruz” dedi.

Kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor
Safranın kullanım alanları ile ilgili bilgi veren Çalık, “Tıp alanında kullanılıyor. Şifa amaçlı olarak da kullanılıyor ve gıda olarak da tüketiliyor. Pilav ve çayda kullanılabiliyor. Çok faydalı bir bitki. Ayrıca tekstil sektöründe kullanılıyor. Safranın en iyi özelliklerinden biri kendi ağırlığının 100 bin katını kendi rengine çeviriyor. Dolayısıyla tekstilde boya amaçlı olarak kullanılıyor” diye konuştu.

“Safranı kasada muhafaza ediyoruz”
Kilosu 4550 bin TL’yi bulan safranı kasada muhafaza ettiğini belirten Çalık, “Safran kilo olarak satılmaz, gram şeklinde satılır. Değerli olduğu için raflarda da tutulmaz. Biz safranı kasamızda muhafaza ediyoruz. Tartarken kuyumcuya gidiyoruz, küçük naylon poşetler içerisine ve hassas terazi ile tartıyoruz” şeklinde konuştu.

En pahalı pilav
Safran özellikle pilav yapımında çok sık kullanılsa da farklı kullanım alanlarının da olduğunu söyleyen Çalık, “Safranın birkaç çeşit kullanıcısı var. Yazı yazmak için kullanan müşteriler var. Safran, gül suyu, misk ile karıştırarak şifa ayetleri yazan hocalar oluyor. Bir diğer müşteri ise kesesi müsait olan ve pilav için kullananlar var. Çay için ve zihin açıcı özelliği için kullananlar da oluyor. 1 gramı 4550 TL olduğundan dolayı hali vakti yerinde olan kişiler kullanıyor. Biz alırken yarım kilo olarak alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahlı saldırıda ölen gencin Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölen gencin Covid-19 testi pozitif ...
Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aracından inince yere yığılan şahıs hayatını kaybetti
Terme Belediye Başkanı Kılıç’ın korona testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Terme Belediye Başkanı Kılıç’ın korona testi pozitif ...
Pazarın şampiyonu 'sarımsak' 'Şampiyon sarımsak' pazarın en pahalı ürünü
YEREL HABERLER Pazarın şampiyonu 'sarımsak' 'Şampiyon sarımsak' ...
OMÜ’de ‘Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı’ gözden geçirildi
YEREL HABERLER OMÜ’de ‘Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Kalite Standardı’ ...
Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı
Kırsal mahalleye sentetik çim saha
YEREL HABERLER Kırsal mahalleye sentetik çim saha
Gülsan’ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ihale edildi Başkan Mustafa Demir: “Gülsan Sanayi Sitesi sorunu ortadan kalkacak”
YEREL HABERLER Gülsan’ın taşınacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi ...
Başkan Demir: “Samsun’u dünya kenti yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Samsun’u dünya kenti yapacağız”
EMŞAV'dan 202. mevlit
YEREL HABERLER EMŞAV'dan 202. mevlit
Türkiye’den Azerbaycan’a 11 tır yardım Samsun’dan geçen Azerbaycan yardım tırları vatandaşlar tarafından coşkuyla uğurlandı
YEREL HABERLER Türkiye’den Azerbaycan’a 11 tır yardım Samsun’dan ...
Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırgan tehlike saçtı
Altınkaya Barajı'nda korkutan görüntü Gövde hacmi ile Türkiye’nin 3. büyük barajı olan Altınkaya Barajı’nda suların çekildiği bölge havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Altınkaya Barajı'nda korkutan görüntü Gövde hacmi ile ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü Vahşi cinayetin zanlılarından birinin akrabası öldürüldü
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü Vahşi cinayetin ...
Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da katı atık transfer aracı tır devrildi: 1 ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
YEREL HABERLER Silah operasyonunda 1 tutuklama, 5 adli kontrol
Uyuşturucu hapla yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalandılar
Samsun polisinden 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL HABERLER Samsun polisinden 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' ...
Samsun’da eylül ayında ithalat ikiye katlandı Samsun ve Çorum’da ithalatta dev artış Samsun’da ithalat yüzde 111.2, Çorum’da yüzde 375.6 arttı
YEREL HABERLER Samsun’da eylül ayında ithalat ikiye katlandı Samsun ...
Parktaki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Parktaki silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X