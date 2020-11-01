Misafir olduğu evde rahatsızlanan şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da misafir olduğu evde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen 30 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıran Mahallesi'nde ikamet eden ve bir tekstil ürünleri satış yerinde çalışan Samet Burtaçoğlu (30), eşini ve çocuklarını alarak Akgöl Mahalles'indeki kayınpederinin evine misafirliğe gitti. Gece aniden rahatsızlanan Samet Burtaçoğlu, eşi tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine haber verildi. 112'ye ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak istenilen adam yolda hayatını kaybetti. Samet Burtaçoğlu'nun ölümü şüpheli bulunarak, soruşturma başlatıldı. Burtaçoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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