Demir: “Gönül belediyeciliğini en etkin şekilde icra ediyoruz” Başkan Demir ihaleleri yapılan ve yapılacak olan projeleri tek tek sıraladı

AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’u her alanda gerçekleştirecekleri projelerle birlikte yepyeni bir çehreye kavuşturacaklarını ifade ederek, “Seçim kampanyamızın ana teması olan gönül belediyeciliğini en etkin ve verimli şekilde icra etmek üzere yola çıktık” dedi.

AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Samsun 19 Mayıs Stadı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Samsun 19 Mayıs Stadyumu kongre öncesi süslendi. Birçok bayrak, fotoğraf ve pankartın asıldığı statta, kongreye katılım sağlayan davetliler, fiziksel mesafe kuralına uygun olarak konumlandı. Kongrenin yapılacağı stada ayrıca, “Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”, “Vesayetten, bağımsızlığa”, “Kurtuluştan şahlanışa” gibi pankartlar asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreye katılmasından önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, stadı dolduran partililere bir konuşma yaptı.



“Gönül belediyeciliğini en etkin ve verimli şekilde icra ediyoruz”

“Bu kongremiz bundan sonraki süreçte de Samsun’un üzerine düşeni yapmasına vesile olacaktır” diyerek sözlerine başlayan Başkan Mustafa Demir, “Kurucu il başkanlığı, 3 dönem milletvekilliği, 5 yıl komisyon başkanlığı, bakanlık. Bir aradan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kentimize, ülkemize ve sizlere hizmet etmeyi yaradan nasip etti. 31 Mart seçimlerine döndüğümüzde o gün biz özellikle hemen hemen her alanda potansiyeli olan şehrimiz için sanayiden, trafiğe, istihdamdan, kentsel dönüşüme, kırsal alt yapıdan, turizme kadar ilçeleriyle birlikte tüm projeleri masaya yatırdık. O günkü seçim kampanyamızın ana teması olan gönül belediyeciliğini en etkin ve verimli şekilde Samsun’da icra etmek üzere 200’ün üzerinde projeden seçtiğimiz 86’sını seçim kampanyasında lansman olarak sunmuştuk” diye konuştu.



“Bayrağı en yukarı dikmek üzere yollara düştük”

31 Mart’tan sonra görevi devralır almaz, tüm projeleri etkin ve vizyoner bir şekilde hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Demir, “Görevi devraldığımız Zihni Şahin başkanım burada. Daha önce Samsun’da 4 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapan Yusuf Ziya Yılmaz başkanım burada. Geçmiş hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bayrağı oradan aldık, ulaşılması zor yerlere dikmek üzere yollara düştük. Değerli hemşehrilerim, değerli yol arkadaşlarım; o günden bugüne şunu gönül rahatlığı ile ifade ediyorum ki; pandemi sürecine rağmen beklediğimizden çok iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim” diyerek, “Sanayi alanları oluşumda genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimizin de destekleriyle inşallah yıl sonuna kadar 3 bin dönümlük yeni OSB’yi Samsun’a kazandırıyoruz. Havza ilçesi Bekdiğin’ de bin dönüm organize sanayiyi 10 bin dönüme çıkarıyoruz. Vezirköprü’de 3 bin dönümlük yeni OSB çalışmasını da devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.



Kentsel dönüşüm projeleri

İzmir’de yaşanan depreme değinen ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şöyle devam etti:

“Yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Üzücü haberler peş peşe geldi. Benim 5 yıl komisyon başkanlığında komşuluk yaptığım Burhan Kuzu hocamız hakkın rahmetine kavuştu. AK Parti’ye, ülkeye çok iyi hizmeti geçmiş bir abimizdi. Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a da Allah gani gani rahmet eylesin. İzmir depremi bir kere daha bize hatırlattı ki sağlıksız yapılaşma depreme dayanıksız kent dokularını bir an önce değiştirme ve dönüştürmenin ehemmiyetini bir kere daha gözler önüne serdi. Tam da bu kapsamda Samsun, Türkiye’de nüfusuna göre kentsel dönüşümde en fazla çalışma yapması gereken kentlerden birisidir. Hemen göreve gelir gelmez bu konudaki çalışmaları başlattık. Bugün gönül rahatlığı ile şunu ifade edebiliyoruz. Canik Soğuksu, hemen yanında Yeni Mahalle’de 700 konutlu kentsel dönüşüm projesi başladı. Akabinde İlkadım bölgesinde kentsel dönüşüm alanlarına dönüştürülecek 1400 konutluk 2 projeyi toplu konut idaremiz ihale etti. Sözleşmeyi yaptı, yıl sonuna kadar inşasına başlıyoruz. Yetmedi, etkin sanayi dönüşüm projelerinden birisi olacak olan Gülsan Sanayi Sitesi’nin dönüşümü ile alakalı Toybelen mevkiinde ülkemizin en nitelikli projelerinden bir tanesini yine toplu konut idaresi ihale etti. Bir hafta 10 gün içeresinde ihale kesinleşecek. Yılsonuna kadar da inşasına başlayacağız. Bu projeler ve diğer bize katkılarından dolayı şehircilik bakanımız Murat Kurum ve çalışma arkadaşlarına sizler adına teşekkürlerimi ve şükranlarımızı sunuyorum. Yaptığı hizmetler Samsun’da hep hayırla yad edilecektir. Bu kapsamda sayın genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimize de tüm projelerimizde Ankara’daki katkılarından dolayı huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.”



“Trafik sorununu tarihe gömüyoruz”

Trafik sorununun çözümüne yönelik projelerden de söz eden Başkan Mustafa Demir, Aselsan ile yapılan çalışmalara değinip şöyle konuştu:

“Akıllı şehirler kapsamında teknoloji ve yazılım sistemleri kullanılarak trafik sıkışıklığını yüzde 52 rahatlatacak olan çalışmamız şuan İçişleri Bakanlığı’nda onayda. Onay gerçekleştiğinde 2021 yılında Samsun’da bu alanda trafik sorununu önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda büyük ölçüde rahatlatacak projeyi hayata geçiriyoruz. Bununla bağlantılı olarak Samsun merkezde mekanik otopark dediğimiz Subaşı Meydan Projesi’nin ihalesini yaptık. 2021 yılında bambaşka bir Subaşı’na şahit olacağız. Anakent İş Merkezi’nin bildiğiniz gibi kamulaştırma çalışmalarını tamamlıyoruz. Önümüzdeki yıl ihalesini yapıp 2022 yılında onu da kentimize kazandıracağız. Saathane bölgesi 7 yıldır kapalıydı. Geliştirdiğimiz projelerle yılsonuna kadar ilk etabını ihale ediyoruz. İkinci etabını da 2021 yılı sonunda. Bambaşka bir tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. 31 Mart seçimlerinde ki en önemli projelerimizden biri de eski Bafra Garajı diye bilinen AKM yanına ilçeler ve mahalleler minibüs terminalini 2021 yılında ihale edip Samsun’un hizmetine sunacağız. Merkezdeki otopark sorunlarını tamamen tarihe gömmek üzere Çiftlik Caddesi’nin altında ve üstünde iki tane adayı tespit ettik. Kamulaştırmayı yapıyoruz. Oralarda otopark problemini kalıcı olarak çözüyoruz. Canik’te iki tane adada bu çalışmayı yürütüyoruz. Samsun otopark ve trafik sorunlarını çözmüş yeni bir tarihi dokuya kavuşmuş, cephe ve sokak sağlıklaştırması ile birlikte yepyeni bir vizyona inşallah çalışmalarımızla taşınmış olacak.”



“Su sorunu çözüme kavuşacak”

SASKİ çalışmalarına da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuşmasını şöyle tamamladı:

“Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık. Batı bölgesinde 19 Mayıs, Bafra, Alacam ve Yakakent. Şu anda yaptığımız çalışmalarla birlikte 2021 yılı sonuna kadar büyük çapta problemleri çözüyoruz. Salıpazarı barajının yapılması, oradaki isale hatlarının gerçekleşmesiyle birlikte 2024 yılında Samsun’un 17 ilçesi 1250 mahallesinde bütün su problemlerini tarihe gömüyoruz.”

