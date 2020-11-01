Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Samsun’da AK Parti İl Kongresi’ne ve SamsunSivas Demiryolu Hattı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son durağı olan Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun programı, AK Parti Samsun İl Kongresi ve SamsunSivas Demiryolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni ile başladı. Kongre ve törenin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’den şehir hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından belediye binasından ayrıldığı esnada çevrede toplanan kalabalığı gören Erdoğan, önce kalabalığı selamladı. Selamlamanın ardından kısa bir süre yürüyen Erdoğan, vatandaşların yanından geçerek onlara el salladı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından makam aracına binerek, havalimanına gitti.

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