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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAMSUN´DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun´da düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nin ardından, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Telekonferansla Sivas´a bağlanan Erdoğan, kurdele kesimiyle demir yolu hattının açılışını yaptı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti. Bir süre belediyede kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Çarşamba Havalimanı´na hareket eden Erdoğan, Samsun´dan ayrıldı.

DHA-Genel Türkiye-Samsun

2020-11-01 18:22:50



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