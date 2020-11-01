CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SAMSUN´DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun´da düzenlenen 7'nci Olağan İl Kongresi'nin ardından, Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Telekonferansla Sivas´a bağlanan Erdoğan, kurdele kesimiyle demir yolu hattının açılışını yaptı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret etti. Bir süre belediyede kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Çarşamba Havalimanı´na hareket eden Erdoğan, Samsun´dan ayrıldı.
DHA-Genel Türkiye-Samsun
2020-11-01 18:22:50
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