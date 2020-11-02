“Çarşamba Medya Akademisi” başladı

Çarşamba Belediyesi’nin gençlere yönelik organize ettiği "Çarşamba Medya Akademisi", Öğretmenevi'nde başladı. Yapılan başvurular arasından, uygun bulunan 150 kişi ile online mülakat yapıldı ve başarılı olan 53 kişi eğitim almaya hak kazandı.

Sosyal medya, metin yazarlığı, haber yazma teknikleri, fotoğraf çekimi, temel tasarım teknikleri, video çekim dersleri ve daha pek çok farklı alanda derslerin verileceği ve 7 gün sürecek olan Akademi 29 Kasım tarihleri arası, 10.00 17.30 saatleri arasında yapılacak.

Öğrenciler ile ilk buluşan isim “Etkili İletişim ve İnsan Psikolojisi” konulu dersi ile eğitimciyazar Sıtkı Aslanhan oldu. Akademide öğrenciler ünlü televizyoncu ve spor yorumcusu Haldun Domaç’tan “Televizyon Yayıncılığı”, sunucu Mustafa Göksu’dan “Program SunuculuğuSpikerlik ve Diksiyon”, dijital medya yazarı ve sosyal medya uzmanı Ahmet Melih Karauğuz’dan “Yeni Medya”, yazar Emine Şimşek’ten “Metin Yazarlığı” konularında interaktif bir eğitim ortamında bir araya gelerek, dersler alacak.

Medya akademisi ile ilgili konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Medya Akademisi'ne önemli sayıda başvuru oldu. Öncelikle ilgi için çok teşekkür ederim. Özellikle gelişen dünyanın, gelişen çağın daha çok önem kazandırdığı sosyal medya, kişisel gelişim, iletişim gibi konularda, zaten bir potansiyeli olan arkadaşlara bu eğitimler aracılığı ile ne verebiliriz, bundan biz ne kazanabiliriz onu da görmüş olacağız. İlçemizde İletişim Fakültesi’ne ev sahipliği yapıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızdan da çok güzel tepkiler aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha farklı projeler ile Çarşamba Belediyesi olarak yine gençlerle beraber olacağız. Katılımcılara iyi dersler ve başarılar diliyorum” dedi.

Çarşamba Medya Akademisi’nde başarılı katılımcılar ödüllendirilecek ve sertifika verilecek. Eğitim sonrası her katılımcı bitirme projesi hazırlayacak, başarı durumuna göre tam zamanlı/yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak.

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