Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

İHA

Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Aileler, çocuklarında görülebilecek olan bulaşıcı hastalıkları ne kadar iyi tanırsa, çocuklarını o derece bu hastalıklara karşı savunabilir. Bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklarda aşı etkin bir yöntemdir" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocuklarda görülen bulaşıcı hastalıklar" konusuna bilgilendirmelerde bulunarak ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. İnsanların en sık bulaşıcı hastalıkları yakalandığı dönemin çocukluk çağı dönemi olduğunu belirten Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocukluk çağında sık karşılaştığımız enfeksiyonlar daha çok döküntülü bulaşıcı hastalıklardır"

Sonbahar ve kış aylarına dikkat
Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili bilgi veren Dr. Yakar, "Kızamık, genellikle damlacık yoluyla bulaşan kış ve sonbahar aylarında daha çok gördüğümüz viral enfeksiyondur. Burun tıkanıklığı, halsizlik, ateş ve sonrasında da gözlerde sulanma gibi bulguları oluyor. Bir kaç gün sonrasında genellikle kulak arkasından başlayan yüzde ve sonrasında vücuda dağılan birleşme eğiliminde olan, kırmızı küçük döküntüler şeklinde kendini gösteriyor. Bu bir hafta on güne kadar devam edebiliyor. Bir diğer döküntülü hastalık kızamıkçık, yine aynı şekilde kış aylarında görmekteyiz. Viral bir enfeksiyon hastalığı damlacık yoluyla bulaşıyor. Kızamığa benziyor, yüzden başlıyor vücuda dağılan döküntü daha çok ayrık ayrık, kızamık gibi birleşme eğiliminde olmayan döküntüler bunlar" diye konuştu.

Damlacık yoluyla buluşuyor
Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Kabakulak'ta ise; diğer bulaşıcı hastalıklar gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. Enfeksiyon, tükürük bezlerine yerleşiyor ilk başta her bulaşıcı hastalık gibi üst solunum yolu gibi bulguları gösteriyor. Her iki tükürük bezlerinde şişme, çenede ağrı ve vücutta ağrı, halsizlik ve diğer bulguları arasında. Rota virüsü, bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan ve çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip bir virüstür. Yine, Suçiçeği, Boğmaca gibi salgın hastalıklarda aşılama önemlidir. Çocuklar, bağışıklama yöntemlerinin gelişimiyle bulaşıcı hastalıklarla geçmişe oranla daha az karşılaşılmaktadır. Bulaşıcı hastalıklara karşı çocuklarda aşı, etkin bir yöntemdir. Bu üç hastalık sağlık bakanlığının aşı takviminde 12. ay da aşılama olarak yapılmaktadır. İlkokul birinci sınıfta uygulanmakta bunları aşılama sayesinde görülme sıklığı baya baya azalmıştır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kimse Samsun’da deprem olmaz diyemez”
YEREL HABERLER “Kimse Samsun’da deprem olmaz diyemez”
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan ...
“Çarşamba Medya Akademisi” başladı
YEREL HABERLER “Çarşamba Medya Akademisi” başladı
Samsun’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Samsun’da sonbahar güzelliği
Tekkeköy meclisinde İzmir’de hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Tekkeköy meclisinde İzmir’de hayatını kaybedenler ...
TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği: “Kızılırmak Deltası'nın takipçisiyiz”
YEREL HABERLER TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği: “Kızılırmak ...
Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ile öğreniyor
YEREL HABERLER Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ...
Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı
Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç ...
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Demir: “Gönül belediyeciliğini en etkin şekilde icra ediyoruz” Başkan Demir ihaleleri yapılan ve yapılacak olan projeleri tek tek sıraladı
YEREL HABERLER Demir: “Gönül belediyeciliğini en etkin şekilde icra ...
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımı” Modernizasyonu tamamlanan Samsun-Sivas demiryolu hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye'nin en büyük ...
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Samsun’u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne hızlı trenle bağlayacağız” “Samsun’a bu saatten sonra Süper Lig’e çıkmak yakışır”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Samsun’u İç Anadolu ve ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar. Türkiye’yi terörle dize getiremediler, darbe ile yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargo ile prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler” “Biz kaderi Türkiye’nin kaderiyle, Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş bir partiyiz. Türkiye varsa biz varız, Türkiye güçlüyse biz güçlüyüz. İşte bunun için her fırsatta AK Parti milletin partisidir diyoruz” “Her kim bu gerçeği unutur, AK Parti’yi şahsi hesaplarının, hedeflerinin aracı haline dönüştürmeye çalışırsa karşısında milletimizle birlikte bizi de bulur” “Her büyük mücadelede, her büyük sıçrayışta olduğu gibi elbette bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde, sınır ötesi harekatlarda şehitler verdik ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi ekonomiyle de alt ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Depremde 58 vefatımız var” “Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Depremde 58 vefatımız ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız.”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Depremden etkilenen İzmirli ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir’de yaşanan depremde 58 vefatımız var. 896 yaralımız var. 200 kadarı tedavide. Bunun dışındakiler taburcu edildi."
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmir’de yaşanan depremde 58 vefatımız var. ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 58’e yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, 896 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirtti.
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki depremde hayatını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X