YEDAŞ’tan 'Kan bağışı' desteği

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), pandemi döneminde azalan kan stokları nedeniyle kampanya başlatan Kızılay’a destek verdi.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. YEDAŞ, son olarak, pandemi nedeniyle azalan kan stokları için çağrıda bulunan Kızılay ile işbirliği yaptı.



Önce eğitim, sonra bağış

Samsun'da bulunan YEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde, Türk Kızılayı Samsun Şubesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte şirket personeline kan ve kök hücre bağışı konularında eğitim verildi. Eğitim sonrası ise şirket yöneticileri ve personelin kan ve kök hücre bağışları gerçekleştirildi.



“Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır”

Etkinliğe katılan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Kan vermenin sosyal yaşamda hayati bir öneme sahip. YEDAŞ olarak yılda en az 1 kez Kızılay ile ortaklaşa hareket ederek kan bağışında bulunuyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır" dedi.



'Stoklar çok düştü'

Kızılay Samsun Şube Başkanı Muhsin Yıldırım ise özellikle pandemi sürecinde kan stoklarının çok düştüğünü ifade ederek, "Samsun’un kullandığı ihtiyacın altında kan topluyoruz. Bu miktarı geçmemiz gerekiyor. Kan bağışlarının düzenli olması, özellikle hastanelerdeki ihtiyacı karşılamamızda son derece önemli. Kök hücre nakli de kan bağışı kadar hayati önem taşıyor. Ne kadar kan bağışında bulunulursa, ne kadar çok doku örneği alırsak insanlarımızın hayatta kalma ihtimalini o kadar artırabiliriyoruz" diye konuştu.



YEDAŞ çalışanlarına övgü

Kızılay Başkanı Muhsin Yıldırım ayrıca, "Bugün burada kan ve kök hücre bağışlarıyla tanımadıkları, bilmedikleri insanların hayatına en güzel dokunuşu yapan YEDAY çalışanlarına teşekkür ediyorum. YEDAŞ çalışanları hem elektrik ile hem de hayati bağışlarıyla bizlerin yaşamını aydınlatmaya devam ediyor" dedi.

Etkinlik sonunda Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı adına YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

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