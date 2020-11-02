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İlkadım Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Deprem felaketinden hiç kayıp vermeden kurtulmak en büyük dileğimiz” Korona virüsünden hayatını kaybeden müdürün adı parkta yaşatılacak

İHA

İlkadım Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Deprem felaketinden hiç kayıp vermeden kurtulmak en büyük dileğimiz” Korona virüsünden hayatını kaybeden müdürün adı parkta yaşatılacak

– İlkadım Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısında 4 madde görüşüldü. Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden eski İlkadım Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Önder’in ismi parka verildi.
4 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısına İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlık etti. Gündemde yer alan 3 imar maddesi görüşülmek için komisyona havale edilirken, 29 Ağustos günü yakalandığı korona virüse yenik düşen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Önder’in isminin Kafkas Caddesi üzerindeki bir parka verilmesi maddesi ile mecliste kabul edilerek karara bağlandı.

“Deprem felaketinden hiç kayıp vermeden kurtulmak en büyük dileğimiz”
Meclisin açılışında İzmir’de yaşanan depreme değinen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İzmir’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu andaki son verilere göre 85 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. 900’ün üzerinde de yaralımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Canla başla insanlarımızı kurtarmak için bir mücadele veriliyor. Ülkemizin deprem bölgesinde olması nedeniyle bu olayları her zaman yaşayabiliriz. Ben de aynı zamanda 1999 Adapazarı depremzedesiyim. 17 Ağustos depreminde biz de 6 tane komşumuzu kaybetmiştik. Allah kimsenin başına vermesin. Kıyamet denilen şeyi orada birebir yaşıyorsunuz. Kimse kimseye bir şey yapamıyor. Çok zorlu bir durum ortaya çıkıyor. Allah’ım bizleri tabi afetlerden korusun. Bizlere de belediyeler olarak iş düşüyor. Bu zamanlar daha dikkatli olmamız gerektiğini daha dikkatli bir şekilde ortaya koyuyor. İmar ve bina yüksekliği gibi konularda bizim de ülke olarak da depreme duyarlı hale gelmemiz şart. Aksi halde kayıplarımızı azaltmak çok mümkün olmayacak. Gerekli tedbirlerin uygulanması gerekiyor. Büyük bir kampanya da bu konu hakkında ülkemizde yürütülüyor. Deprem felaketinde en az kayıpla ya da hiç kayıp vermeden kurtulmak en büyük dileğimiz. Ülkemizin başı sağ olsun” dedi.

Korona virüsünden hayatını kaybeden müdürün adı parkta yaşatılacak
29 Ağustos günü yakalandığı korona virüse yenik düşen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Önder’in isminin Kafkas Caddesi üzerindeki bir parka verilmesi teklifi ile ilgili konuşan Başkan Demirtaş, şunları söyledi:
“Korona virüsü salgınından tüm dünya etkilendi. Bizim de belediyemizde çalışan bir arkadaşımız bu hastalığa yenik düştü. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Önder kardeşimiz korana virüse yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Arkadaşlarımız isminin yaşatılması için parka adının verilmesi yönünde bir talepte bulundu. Bence de iyi olur. Çünkü hiç birimiz burada kalmayacağız, hepimiz gideceğiz. Önemli olan bir hoş seda ile anılmak. O manada en azından biz arkadaşımıza böyle bir görev yapma arzusundayız.”
Söz konusu madde tüm meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

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