Başkan Demir: "Samsun yatırımlardan en iyi şekilde istifade edecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Samsun yatırımlardan en iyi şekilde istifade edecek"

İHA

Başkan Demir: "Samsun yatırımlardan en iyi şekilde istifade edecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Samsun’a önem verdiğini bir kez daha anladıklarını ifade eden Başkan Demir, bunun büyük bir artı olduğunu ve yatırımlardan en iyi şekilde istifade edeceklerini kaydetti.
Samsun 7.Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyen İl Başkanı Ersan Aksu, yönetim kurulu üyeleriyle teşkilat toplantısı düzenledi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan toplantıya katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il yönetimini tebrik ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kongrenin çok güzel bir ambiyans ve organizasyonla sona erdiğini dile getiren Başkan Demir, “7. olağan kongremizi yaparken bu arada da sayın Cumhurbaşkanımızı da ağırlamış olduk. Yoğun ve güzel bir gündü. Gençlik ve kadın kollarımız müthiş bir performans gösterdi. Orada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kongre ile tazelenme ve yenilenme gerçekleşmiş oldu. Heyecanınızı görüp hissettim. Bu heyecanın da işin ehemmiyetinden kaynaklandığını biliyor, 2001 yılında kurucu il başkanı olarak yaşadığım heyecanı sizinle birlikte yeniden yaşadığımı bilmenizi istiyorum” diyerek, “Yönetimimize yeni gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Hangi kayıt ve şart altında olursak olalım, ben özellikle kurucu il başkanlığı hüviyetimle hepinizin emeğinin faydalı olması için yanınızdayım. Bu benim görevim. Hepimiz kendi isteğimizle buradayız. Arzu olmadan yapamaz, başarılı olamayız. Dolayısıyla yapabileceğimizi de yapma noktasında birlikte hareket etmeliyiz. Bilinç ve dava şuurunu ortaya koyarsak başarılı oluruz. Allah hepimizi yürüdüğümüz bu kutlu yolda muvaffak eylesin“ dedi.
Samsun’un Türkiye’de de ne kadar önemli bir şehir olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüklerinin altını çizen Başkan Demir, “Kongre öncesinde AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bölge Koordinatörü Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Samsun İl Koordinatörü Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve bölge illerinden gelen il başkanlarımızla bir araya gelme imkânımız oldu. Samsun’un durumu ve konumu çok farklı. Birçok kongrede heyecan yaşıyorlar ama Samsun’daki heyecanları çok farklıydı. Kongre ve gar açılışından sonra sayın Cumhurbaşkanımız, belediyemizi ziyaret etti. Orada 1,5 saat birlikte olduk. Sohbet ettikten sonra havaalanına kadar beraber gittik. Şehrimizle ilgili arz etmemiz gereken konuları arz ettik. Partinin kurulduğu ilk günkü heyecanını taşıdığına tanıklık ederek Samsun’dan beklentileriyle bizlerin omzuna büyük bir yük yükledi. Omuzlarımızdaki yükü ve sorumluluğunu iliklerimize kadar hissediyoruz “diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’a büyük bir sevgi duyduğuna da değinen Başkan Mustafa Demir, “Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kurucu il başkanlığımdan bugüne kadar Samsun söz konusu olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın duyarsız kaldığı bir konu hatırlamıyorum. Kendisine bir talep iletildiğinde mutlaka not aldırır ve takip eder. Buna 20 yılda çok şahit oldum. Bu Samsun için büyük bir artıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Samsun’a verdiği önemi iyi anlamak lazım. Samsun bundan en iyi şekilde istifade etmeye devam edecek. Ama bu karşılıklıdır. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’de en büyük gücü veren illerden bir tanesiyiz. Dünyada herhangi bir ülke değiliz. Türkiye’de de Samsun çok önemli bir şehir. Gayretimiz Samsun’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de dünyaya yansıyor“ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

OMÜ dünyanın en iyi 522. üniversitesi
YEREL HABERLER OMÜ dünyanın en iyi 522. üniversitesi
İlkadım Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Deprem felaketinden hiç kayıp vermeden kurtulmak en büyük dileğimiz” Korona virüsünden hayatını kaybeden müdürün adı parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi kasım ayı meclis ...
“Düzenli egzersiz meme kanserine yakalanma oranını düşürüyor”
YEREL HABERLER “Düzenli egzersiz meme kanserine yakalanma oranını ...
İlkadım’da çöp çıkarma saatleri belirlendi Başkan Demirtaş, vatandaşlardan konuya duyarlı olmalarını istedi
YEREL HABERLER İlkadım’da çöp çıkarma saatleri belirlendi Başkan ...
Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi adliyeye sevk edilip gözaltı süreleri uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi adliyeye sevk edilip ...
YEDAŞ’tan 'Kan bağışı' desteği
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan 'Kan bağışı' desteği
Samsun’da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Samsun’da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza ...
Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat
“Kimse Samsun’da deprem olmaz diyemez”
YEREL HABERLER “Kimse Samsun’da deprem olmaz diyemez”
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan ...
“Çarşamba Medya Akademisi” başladı
YEREL HABERLER “Çarşamba Medya Akademisi” başladı
Samsun’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Samsun’da sonbahar güzelliği
Tekkeköy meclisinde İzmir’de hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Tekkeköy meclisinde İzmir’de hayatını kaybedenler ...
TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği: “Kızılırmak Deltası'nın takipçisiyiz”
YEREL HABERLER TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği: “Kızılırmak ...
Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ile öğreniyor
YEREL HABERLER Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ...
Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı
Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç ...
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Demir: “Gönül belediyeciliğini en etkin şekilde icra ediyoruz” Başkan Demir ihaleleri yapılan ve yapılacak olan projeleri tek tek sıraladı
YEREL HABERLER Demir: “Gönül belediyeciliğini en etkin şekilde icra ...
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X