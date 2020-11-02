Samsun’da 12 hırsızlık olayına 12 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 12 hırsızlık olayına 12 gözaltı

İHA

Samsun’da 12 hırsızlık olayına 12 gözaltı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından son 10 günde gerçekleşen 12 hırsızlık olayı ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timi ile Kavak, 19 Mayıs, Ayvacık, Tekkeköy, Vezirköprü, Çarşamba, Atakum, Canik, Ladik ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı başarılı çalışmalar yürütüldü.
Son 10 gün içerisinde; 3 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 akaryakıt hırsızlığı, 1 kullanma hırsızlığı, 1 diğer hırsızlık, 2 kamuya ait mala zarar verme ve 2 kişilere ait mala zarar verme olayı olmak üzere toplam 12 olay meydana geldi. Ekipler bu olaylarda 12 şüpheli şahıs gözaltına aldı.
Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kavak ilçesi Tekke Mahallesi’nde 23 Ekim tarihinde 1 şahsa ait fidanlık etrafına çevrili 4 adet demir direk, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsın üç tekerlekli motosiklet ile olayın meydana geldiği bölgede olduğu tespit edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde suçunu itiraf etmiştir. Şüphelinin çalmış olduğu 4 adet demir direk sahibine teslim edilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.
19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi’nde 24 Ekim günü 1 şahsa ait büfenin camının kırılması neticesinde büfe içerisinde bulunan 7 bin 245 TL değerinde sigara ve 2 bin TL nakit paranın çalınması olayı ile ilgili Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından olay yerinden alınan ayakkabı izlerinin, şüpheli hareketler sergileyen 1 şahsa ait ayakkabı ile benzerlik göstermesi sebebiyle J.Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere muhafaza altına alınmış olup, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.
Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi’nde 25 Ekim günü 1 şahsın evinden 5 bin TL değerinde altın kolyesinin çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, şüpheli 1 şahıs yakalanarak 5 bin TL değerindeki altın kolye sahibine teslim edilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.
Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi’nde 26 Ekim günü 1 şahsın evinden 1 adet televizyon, 3 adet tencere, 2 adet tava, 3 adet yolluk, 2 adet halı ve 40 kilo et çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde, olay şüphelisi 1 şahsın adresinde yapılan arama neticesinde yakalanmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.
Vezirköprü ilçesi Mezra Mahallesi’nde 26 Ekim günü SASKİ Genel Müdürlüğü’ne ait su boru hattını kullanılamaz hale getirilmesi olayı ile ilgili olarak bölgede yapılan kamera araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.
Çarşamba ilçesi Karacalı Mahallesi’nde 27 Ekim günü kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlatılmıştır.
Çarşamba ilçesi Yukarı Donurlu ve Helvacalı Mahalleleri’nde 28 Ekim günü meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili bölgede yapılan inceleme sonucunda güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli 1 şahsın evlerden çalmış olduğu ağaç kesme motorlarını Çarşamba merkezinde bir iş yerine sattığı tespit edilmiş olup, ele geçen ağaç kesme motorları sahiplerine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikat başlatılmıştır.
Atakum ilçesi Aksu Mahallesi Kayadibi mevkisinde 28 Ekim günü haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, şüphelilere ait 1 adet pense, 1 adet keski ve 1 adet kerpeten bulunmuş, olay yeri bölgesinde gezen 1 şüpheli şahıs yakalanmış, yaptığı telefon görüşmelerinden ve mülakattan şüpheli bilgiler vermesi üzerine olayın kaçan şüphelileri olduğu anlaşılan 2 şüpheli şahsın bilgisine ulaşılmıştır. Olay yeri çevresinde yapılan kontrolde şüpheli şahısların kullandığı belirlenen plakasız motosiklet tespit edilmiştir. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır.
Canik ilçesi Gültepe Mahallesi’nde 29 Ekim günü 1 şahsın yazlık olarak kullandığı evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden girilmek suretiyle ev içerisinde bulunan ev ve eşyalarını dağıtarak zarar verilmiştir. Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 6 adet parmak izi tespit edilmiş olup, kimliği tespit edilen 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.
Kavak ilçesi Tekke Mahallesi’nde 31 Ekim tarihinde 1 şahsa ait bahçede bulunan 5 adet demir köşebent ve 5 adet demir sacı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması olayı ile ilgili olarak 1 şüpheli şahsın üç tekerlekli motosiklet ile olay bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs sorgusunda suçunu itiraf etmiş, çaldığı malzemeler sahibine teslim edilerek, olay ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.
Ladik ilçesi Akyar Mahallesi’nde 1 Kasım günü taş ocağında bulunan iş makinelerinden meydana gelen mazot hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan araştırma neticesinde olaya karışan 1 araç ile şüpheli 1 şahıs yakalanmış olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.
Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Ordu–Samsun karayolu üzerinde 1 Kasım günü meydana gelen faili meçhul otodan hırsızlık olayında, araç sürücüsüne ait araçta bulunan çanta içerisinden 350 TL, kimlik ve banka kartlarının çalınması olayı ile ilgili bölgede bulunan güvenlik kameraların incelenmesi neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs ve olayda kullandığı araç ele geçirilmiş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra millet bahçesine hazır
YEREL HABERLER Bafra millet bahçesine hazır
Samsun'da torpil satan bakkala ceza
YEREL HABERLER Samsun'da torpil satan bakkala ceza
Başkan Demir: "Samsun yatırımlardan en iyi şekilde istifade edecek"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Samsun yatırımlardan en iyi şekilde ...
OMÜ dünyanın en iyi 522. üniversitesi
YEREL HABERLER OMÜ dünyanın en iyi 522. üniversitesi
İlkadım Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Deprem felaketinden hiç kayıp vermeden kurtulmak en büyük dileğimiz” Korona virüsünden hayatını kaybeden müdürün adı parkta yaşatılacak
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi kasım ayı meclis ...
“Düzenli egzersiz meme kanserine yakalanma oranını düşürüyor”
YEREL HABERLER “Düzenli egzersiz meme kanserine yakalanma oranını ...
İlkadım’da çöp çıkarma saatleri belirlendi Başkan Demirtaş, vatandaşlardan konuya duyarlı olmalarını istedi
YEREL HABERLER İlkadım’da çöp çıkarma saatleri belirlendi Başkan ...
Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi adliyeye sevk edilip gözaltı süreleri uzatıldı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 9 kişi adliyeye sevk edilip ...
YEDAŞ’tan 'Kan bağışı' desteği
YEREL HABERLER YEDAŞ’tan 'Kan bağışı' desteği
Samsun’da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Samsun’da Kovid denetimlerinde 980 bin 773 TL ceza ...
Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda bulaşıcı hastalıklara dikkat
“Kimse Samsun’da deprem olmaz diyemez”
YEREL HABERLER “Kimse Samsun’da deprem olmaz diyemez”
Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
YEREL HABERLER Karadenizli balıkçılar, hamsiyi bekliyor
Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan ...
“Çarşamba Medya Akademisi” başladı
YEREL HABERLER “Çarşamba Medya Akademisi” başladı
Samsun’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Samsun’da sonbahar güzelliği
Tekkeköy meclisinde İzmir’de hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Tekkeköy meclisinde İzmir’de hayatını kaybedenler ...
TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği: “Kızılırmak Deltası'nın takipçisiyiz”
YEREL HABERLER TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği: “Kızılırmak ...
Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ile öğreniyor
YEREL HABERLER Samsun'da öğrenciler meteorolojik olayları bu proje ...
Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Parçalanan araçtan sağ çıktı: 2 yaralı
Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, PTT Başmüdürlüğü önü göle döndü
Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar bastırmadan sarmakta kararlıyız (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: İzmirli kardeşlerimizin yaralarını, soğuklar ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli
Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç katacak"
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Demiryolu projesi bölgemize güç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X