Su birikintisine düşen 2 yaşındaki Nisanur, hayatını kaybetti

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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde evlerinin yanındaki su birikintisine düşen Nisanur Yılmaz (2), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karıncak Mahallesi'nde meydana geldi. Nisanur Yılmaz´ın kaybolduğunu fark eden ailesi, evin çevresini aramaya başladı. Evin yanındaki su birikintisine bakan aile, minik çocuğun cansız bedenini gördü. Sinir krizi geçiren aile, kızları Nisanur'u bulunduğu yerden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi. Nisanur'un cansız bedeni, savcı tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR

2020-11-02 19:10:08



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