Samsun’da meslek liselerinden 134 marka ve patent başvurusu Samsun’da meslek liseleri markalaşarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

İzmir'deki depremde can kaybı 100'e yükseldi

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Samsun’da meslek liseleri kimya, elektrik, metal, moda tasarım, pazarlama, radyo, bilişim teknolojileri, tıbbi cihazlar ve daha birçok alanda markalaştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurular yapan okullar toplamda 134 marka, patent ve tasarım başvurusu yaparak birçok alanda markalaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitimde 20192020 yılının teması “patent, marka ve tasarım” olarak belirlenmişti. Samsun'da sürekli üreten, yeni fikirler geliştiren meslek liseleri artık her alanda markalaşmaya, ürünlerini patent ve tasarım başvuruları ile koruma altına almaya başladı. Patent ve tasarım başvurularında da buluşçu olarak öğrencilerin yer alması sınai hakların korunması konusunda farkındalığı arttırıyor. Yapılacak patent başvuruları ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacak patent yarışmalarına da katılacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde marka ve patent başvuruları ile ilgili okullara her türlü teknik desteği sunan bir birim kuruldu. Okullar patent ve marka başvurularına ait her türlü desteği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alabiliyor.

Ayrıca okullardaki atölyeler tek tek geziliyor, ürünler tek tek inceleniyor. Markalaşmaya değer alanlar belirleniyor. Böylece okullarda üretim artıyor, okulların döner sermaye hedefleri büyüyerek meslek liselerinin ülke ekonomisine olan katkısı artıyor. Yeni buluşlar da patent ve tasarım başvuruları ile koruma altına alınıyor.

Asıl amaç mesleki eğitimdeki üretim potansiyelini ortaya çıkarmak, okullarda yapılan işlerin önemi ile ilgili toplumdaki ve öğrencilerdeki farkındalığı arttırmak. 2020 yılı içerisinde yapılan başvurulara ek olarak 15 patent ve 10 tasarım başvurusu daha yapılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.