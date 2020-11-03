Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Miraç Şentürk/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul ve Çorum´da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan `ByLock´ kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişi arasında İstanbul SGK´da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı, polis memuru, ebe ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Miraç ŞENTÜRK

2020-11-03 12:11:49



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