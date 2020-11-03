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Afganistan’dan ambulans uçakla getirilen Afgan doktor koronayı yendi Korona virüsü atlatan Afgan doktor görevine başladı

İHA

Afganistan’dan ambulans uçakla getirilen Afgan doktor koronayı yendi Korona virüsü atlatan Afgan doktor görevine başladı

Afganistan’dan Türkiye’ye ambulans uçakla getirilen Afgan doktor korona virüsü atlatarak görevine başladı.
Yıllık izin için gittiği ülkesi Afganistan’da korona virüse yakalanan Dr. Ahmad Zarif Sedeqi, 15 Ekim'de Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile Samsun’a getirilmişti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alınan doktor korona virüsü atlatarak görevine geri döndü.
Görevine başlayan doktoru ziyaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonra hem kendisi hem çalışma arkadaşlarının daha azimli ve gayretli olacağını ümit ediyorum. Buraya hasta olarak geldiği zaman kendisini misafir eden mesai arkadaşları ve kendisiyle özel olarak ilgilenen başta başhekimimize, başhekim yardımcılarımıza ve hastane personelimize örnek davranışları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

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