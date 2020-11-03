BiggSamsun’dan teknolojik ve yenilikçi iş fikrine 200 bin TL hibe

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın (Bireysel Genç GirişimBİGG) 1. Aşama uygulayıcı kuruluşu olan Samsun Teknopark, bölgedeki akademik çalışmaların hem ülkeye hem de araştırmacıya ekonomik değer kazandırması için çalışmalarına yeni dönemde de devam ediyor.

BiggSamsun Programı’na, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, aktif yüksek lisans ve doktora öğrencileri, son mezuniyeti üzerinden 10 yıl geçmemiş (lisans/yüksek lisans/doktora) kişiler başvurabiliyor.

Başvurular altı ana tematik alanda yapılıyor. Akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında başarılı bulunan iş fikirlerine TÜBİTAK tarafından 200 bin TL ye kadar yüzde 100 hibe desteği yüzde 40 ön ödeme avantajı ile sağlanacak. Ayrıca hibe desteği almaya hak kazanan girişimciler 1 yıl süreyle Samsun Teknopark Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis kullanma imkânına sahip olacak.

BiggSamsun başvuruları online olarak "www.biggsamsun.com" adresinden alınacak. Projeler için son başvuru tarihi 15 Kasım 2020 olarak belirlendi.

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