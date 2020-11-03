Yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

Ayhan AYDEMİR/BAFRA, (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde yol genişletme çalışmaları sırasından insan kemikleri bulundu. Kemikler, incelenmeye alındı.
Bafra Belediyesi ekipleri, İkizpınar Mahallesi´nde yol genişletme çalışmaları sırasında toprak altında, 1,5 metre mesafeyle 4 ayrı noktada kemikler bulundu. Jandarma ekiplerine haber verilirken, çalışmalara bir süre ara verildi.
Toprak altından çıkarılan insan kemikleri incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Ayhan AYDEMİR
2020-11-03 14:00:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.