OMÜ ile OGM iş birliğinde Kurupelit Kampüsü ağaçlandırılacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Orman Genel Müdürlüğü(OGM) iş birliğinde üniversite kampüs alanı ağaçlandırılacak.

Hedeflerinden biri olan üniversitekentinsan bütünleşmesine yönelik projeler geliştiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde daha temiz, daha estetik, daha yeşil ve daha düzenli bir üniversite olma doğrultusunda harekete geçti. OMÜ ile Orman Genel Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle; üniversite kampüs alanı içinde kalan boş alanların uygun türlerle ağaçlandırılması ve bakım çalışması yapacak.

“Üniversite Kampüs Alanının Ağaçlandırılması İşbirliği Protokolü” adını taşıyan metne, Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu imza attı.

İmzalan protokolle OMÜ’nün Kurupelit Kampüsü’nde öğrenciler ile üniversitenin akademik ve idari personelinin daha yeşil bir ortamda; eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirmesi hedefleniyor. Protokolle, çevresel düzenlemelerin yapılması ve doğanın korunmasına katkı sağlanması için kurumlarla iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi amaçlanıyor.

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